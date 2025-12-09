Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đối thoại với cộng đồng khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng trong sự tăng trưởng của TPHCM. Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dự buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chiều 9-12, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chủ đề "TPHCM hướng đến Trung tâm kinh tế số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế".

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; GS-TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM; Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; các nhà khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố dự buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo TPHCM đã lắng nghe, trao đổi với các nhà khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để TPHCM hướng đến Trung tâm kinh tế số; Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Theo đó, các đại biểu trao đổi về những cơ chế, giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; làm thế nào để khoa học, công nghệ đóng góp lớn hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đại biểu cũng đặt vấn đề đâu là những việc thành phố cần triển khai để tiếp tục là nơi tiên phong và đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lắng nghe và trao đổi với cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo thành phố cũng lắng nghe doanh nghiệp, nhà khoa học hiến kế các giải pháp, đề xuất chính sách, nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là những đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu dự buổi gặp gỡ.

Giai đoạn vừa qua, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của TPHCM.

Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới.

Cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp gỡ lãnh đạo TPHCM.

Hiện nay, thành phố được xếp hạng 2 về Chỉ số Chuyển đổi số và Chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á.

Một yếu tố rất thuận lợi trong hoạt động tài chính số đó là thành phố đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain.

Thành phố đã kiên trì triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư, hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho đổi mới sáng tạo, chính sách ưu đãi về tiền lương, hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Đại biểu nêu ý kiến với lãnh đạo TPHCM.

Thành phố đã nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu và rộng.

Trong 5 năm tới, thành phố xác định một số mục tiêu lớn, đó là kinh tế số chiếm 30-40% GRDP; trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030; Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu và có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dự buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM triển khai 3 đột phá chiến lược.

Trong đó, về cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư và đột phá về công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: thành phố ưu tiên phát triển các công nghệ là thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain, và y-sinh; thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đồng thời tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.

Đột phá chiến lược tiếp theo là quản trị số và nguồn nhân lực số. Thành phố đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền thành phố hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu.

Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác "Bốn nhà" (Nhà trường – Nhà nước – Doanh nghiệp – Quỹ đầu tư, Ngân hàng), bên cạnh ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế. Song song đó, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số để duy trì và thúc đẩy vị thế của thành phố.

