Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên lực lượng vũ trang ở Côn Đảo

Tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), các đoàn đến thăm, tặng quà nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân, làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Ngày 25-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân và làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi thăm, tặng quà. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đoàn thăm và trao quà cho các đơn vị: Chốt biên phòng Bến Đầm; Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 Hải quân; Kho xăng dầu VK102, Quân khu 7; Tiểu đội Tên lửa bờ, Lữ 681, Vùng 2 Hải Quân.

Tại các đơn vị, đồng chí Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi, gửi lời động viên đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí đánh giá, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các đơn vị tích cực tham gia hoạt động, phong trào tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đặc khu Côn Đảo theo hướng xanh, bền vững.

Đồng chí biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của các đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như quá trình xây dựng, phát triển đặc khu.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quà động viên các đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng về tinh thần, khỏe mạnh về thể chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Cùng với đó, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần lan tỏa tình quân dân; chung sức đồng lòng xây dựng đặc khu Côn Đảo phát triển bền vững, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà 11 đơn vị.

Theo đó, đoàn thăm Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo; Đại đội Công binh 792; Đại đội Pháo binh 8; Đại đội Pháo binh 9; Đại đội Pháo binh 10; Kho Vũ khí đạn; Tiểu đoàn Bộ binh 2; Chốt Ông Đụng thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 2; Trạm khách T19 thuộc Cục Kỹ thuật, Binh chủng Công binh; Chốt Biên phòng Cỏ Ống và Đại đội Phòng không 7.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh cùng đoàn đại biểu đến thăm các đơn vị. Ảnh: LÊ MINH

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Minh ân cần thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng ngày đêm vượt qua khó khăn, bám địa bàn, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh trao quà đến các đơn vị. Ảnh: LÊ MINH

VĂN MINH