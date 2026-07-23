Những mái nhà kết nối nghĩa tình

Trong những ngày tháng bảy, nhiều căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại TPHCM được sửa chữa, bàn giao cho người có công, gia đình chính sách và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao yêu thương trên vùng đất thép

Trong căn nhà nhỏ ở ấp Giữa A, xã Củ Chi, bà Trần Thị Quyến chậm rãi bước đến bàn thờ người chồng liệt sĩ vừa được sửa sang trang trọng. Bà đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dừng trên di ảnh người chồng đã hy sinh gần 60 năm trước nhưng đến nay hài cốt vẫn chưa được tìm thấy. Chồng bà là liệt sĩ Phạm Văn Mẹo, hy sinh năm 1968. Suốt nhiều năm qua, bà Quyến vẫn đau đáu một mong ước là tìm được hài cốt chồng để đưa ông trở về với gia đình.

Đại diện chính quyền xã Củ Chi (TPHCM) cùng Bộ Tư lệnh TPHCM bàn giao công trình sửa chữa nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình bà Trần Thị Quyến, vợ liệt sĩ Phạm Văn Mẹo. Ảnh: MẠNH THẮNG

Căn nhà trước đây của bà Quyến xây từ năm 1994, đã xuống cấp sau nhiều năm chống chọi với mưa nắng. Mái nhà hư hỏng, nhiều hạng mục không còn bảo đảm an toàn, trong khi bà Quyến đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Người con trai mắc bệnh tim cần được bà chăm sóc thường xuyên nên gia đình không có điều kiện sửa chữa nhà. Qua rà soát hoàn cảnh, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với xã Củ Chi hỗ trợ gia cố căn nhà, thay mái mới và sửa sang nơi thờ tự. Với bà Quyến, điều quý giá nhất là từ nay gia đình có không gian khang trang, ấm cúng để hương khói cho người chồng đã hy sinh.

Cách đó không xa, căn nhà của thương binh hạng 3/4 Phạm Văn Ro, ở ấp 6, cũng vừa được sửa chữa, khang trang hơn trước nhờ sự chung tay của Khối Thi đua 27 UBND TPHCM và chính quyền địa phương. Người cựu du kích năm nào từng trực tiếp chiến đấu, rồi bị địch bắt, tù đày, nay đã tuổi cao, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ông sống cùng vợ và 2 cháu ngoại trong điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Căn nhà đã xuống cấp từ lâu, nhưng mong muốn sửa chữa phải gác lại, hết năm này qua năm khác.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, cho biết, năm nay, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Hội Cựu chiến binh TPHCM dành khoảng 1,5 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực để tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng; đồng thời chỉ đạo các cấp hội triển khai nhiều phần việc thiết thực, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.

Hoàn cảnh của ông Ro được những người đồng đội năm xưa dõi theo, chia sẻ. Một trong những người vui nhất trong ngày bàn giao căn nhà là bà Nguyễn Thị Bội, Trưởng ban Cựu tù chính trị và tù binh xã Củ Chi. Trong chiến tranh, bà Bội làm công tác mật, vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cách mạng, còn ông Ro chiến đấu trong lực lượng du kích xã. Họ không cùng đơn vị nhưng cùng đi qua những năm tháng khốc liệt của quê hương, cùng chịu cảnh tù đày và những mất mát do chiến tranh để lại.

Hòa bình lập lại, mỗi người trở về với cuộc sống riêng, nhưng tình đồng chí, đồng đội vẫn bền chặt theo năm tháng. Biết gia đình ông Ro còn nhiều khó khăn, bà Bội đã đề xuất chính quyền địa phương và các đơn vị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà. Ngày công trình hoàn thành, những người đồng đội năm xưa lại có mặt chung vui với ông Ro từ sớm. Trong ngôi nhà vừa được sửa sang, những mái đầu bạc gặp lại nhau, nhắc nhớ một thời chiến đấu. “Hòa bình rồi, mình càng phải thương yêu, đùm bọc đồng đội nhiều hơn”, bà Bội xúc động chia sẻ.

Khi đồng đội luôn kề bên

Trong căn nhà vừa được sửa chữa trên đường Lê Trọng Tấn, ông Lê Hữu Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tây Thạnh, nắm chặt tay cựu chiến binh Ngô Văn Rỷ. Cái nắm tay của hai người cựu binh từng trở về từ chiến trường Campuchia…

Đại diện chính quyền địa phương, Khối Thi đua 27 UBND TPHCM bàn giao công trình sửa chữa Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Ro, ở xã Củ Chi. ẢNH: MẠNH THẮNG

Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quốc tế, ông Rỷ trở về với cuộc sống đời thường. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng gia đình người lính năm nào vẫn đối diện với nhiều khó khăn. Căn nhà rộng khoảng 45m2 đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Mong muốn sửa lại mái nhà được gia đình cân nhắc nhiều lần nhưng phải gác lại bởi phần lớn nguồn lực đều dành cho việc chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị kéo dài; 2 người con chưa có công việc ổn định.

Qua rà soát, Hội Cựu chiến binh phường Tây Thạnh đã vận động nhiều nguồn lực cùng chung tay hỗ trợ. Kinh phí sửa chữa được đóng góp từ Hội Cựu chiến binh TPHCM, Hội Cựu chiến binh phường, đảng viên khối các cơ quan Đảng, cán bộ, hội viên, các tổ chức và nhà hảo tâm trên địa bàn.

Ngày nhận bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Rỷ. Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, nay gia đình ông có được nơi ở an toàn, ổn định hơn. Nhưng điều khiến người cựu chiến binh xúc động hơn cả là sự có mặt của đồng đội trong thời điểm gia đình khó khăn nhất. Những người từng cùng nhau đi qua chiến tranh, nay mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống, vẫn tìm về bên nhau khi đồng đội cần được sẻ chia.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - CẨM TUYẾT