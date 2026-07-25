Lãnh đạo TPHCM trao tặng phòng học số cho các trường học ở đặc khu Côn Đảo

Lãnh đạo TPHCM đã trao tặng phòng học số cho 5 trường học trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiều 25-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình trao tặng phòng học số cho các trường: Mầm non Hướng Dương, mầm non Tuổi Thơ, Tiểu học Cao Văn Ngọc, THCS Lê Hồng Phong và THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đến dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng phòng học số cho các trường học trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu trong chương trình, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM khẳng định, các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức tại Đặc khu Côn Đảo là sự thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng chí cũng mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng quý báu của dân tộc.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do TPHCM tổ chức, việc tổ chức trao tặng phòng học số cho các trường trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo là một hoạt động ý nghĩa và nhân văn sâu sắc. Điều đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Đặc khu Côn Đảo, vừa góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ bằng những điều kiện học tập ngày càng tốt hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo các trường học chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trong chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các phòng học số được trao tặng không chỉ là những trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, mà còn là điều kiện quan trọng để các trường đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác học liệu số; giáo viên có thêm công cụ để thiết kế những bài giảng trực quan, sinh động.

Các em học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tri thức phong phú, được rèn luyện kỹ năng số, khả năng tự học, tư duy sáng tạo và từng bước hình thành môi trường giáo dục hiện đại, linh hoạt, sáng tạo; từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện tiếp cận giáo dục giữa địa bàn đặc khu với các khu vực khác của thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục tại Đặc khu Côn Đảo. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng nỗ lực, tận tâm với nghề, bám trường, bám lớp, giữ gìn và lan tỏa ngọn lửa tri thức trên vùng đất đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của quý thầy cô giáo đã góp phần quan trọng vào việc chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng các thế hệ học sinh của Côn Đảo.

Lãnh đạo TPHCM cũng biểu dương tinh thần cố gắng, vượt khó, chăm ngoan và tích cực học tập của các em học sinh. Các em chính là những chủ nhân tương lai của Đặc khu Côn Đảo, của TPHCM và của đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan phòng học số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức mong rằng các em sẽ luôn trân trọng những điều kiện học tập mà gia đình, nhà trường và xã hội đã dành cho mình; tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh; biết yêu quê hương, tự hào về truyền thống cách mạng của Đặc khu Côn Đảo. Từ đó nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo thành phố, Đặc khu Côn Đảo và các nhà trường tiếp nhận quản lý, bảo quản và khai thác các trang thiết bị đúng mục đích, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và lâu dài; gắn việc sử dụng thiết bị với đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.

Đoàn lãnh đạo TPHCM tham quan phòng học số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; khuyến khích giáo viên chủ động xây dựng bài giảng số, học liệu số và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm; trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.

VĂN MINH