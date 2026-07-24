Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, trong doanh nghiệp, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng viên là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, góp phần tạo nền tảng để công tác Đảng, công tác đoàn thể trong đơn vị phát triển mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Chiều 24-7, đoàn khảo sát công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã khảo sát tại Chi bộ II - Khối khai thác, trực thuộc Đảng bộ Công ty liên doanh Bông Sen (cảng Lotus, phường Phú Thuận).

Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Phát Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen cho biết đảng bộ có 63 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ, trong đó Chi bộ II - Khối khai thác có 22 đảng viên. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên công tác Đảng có nhiều khó khăn, đặc biệt phải tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị là hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận do hội đồng thành viên giao.

Tổng Giám đốc Phạm Huy Minh báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Bí thư Đảng ủy công ty kiến nghị có cơ chế đặc biệt để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho phép đảng viên ra nước ngoài công tác. Cấp ủy Chi bộ II - Khối khai thác cũng kiến nghị được ứng dụng công nghệ trong xử lý biên bản họp, lưu trữ hồ sơ giúp tối ưu thời gian cho công tác đảng của doanh nghiệp.

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn gợi mở nhiều giải pháp về phát triển đảng viên, sinh hoạt đoàn viên thanh niên, học tập nghị quyết, triển khai mô hình dân vận khéo…

Các thành viên đoàn công tác trao đổi với doanh nghiệp. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty liên doanh Bông Sen nói chung, Chi bộ II - Khối khai thác nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Với bề dày truyền thống 35 năm, đơn vị đã duy trì được sự phát triển ổn định cả về mặt chính quyền, công tác Đảng và đoàn thể.

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen Nguyễn Phát Khiêm báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận vai trò nòng cốt của đội ngũ đảng viên trong mọi hoạt động của đơn vị; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của người đứng đầu đơn vị khi đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, xem lực lượng đảng viên trẻ có năng lực là nguồn kế thừa quan trọng cho đội ngũ quản lý.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, trong doanh nghiệp, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng viên là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, góp phần tạo nền tảng để công tác Đảng, công tác đoàn thể của đơn vị phát triển mạnh. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công ty liên doanh Bông Sen tiếp tục phát huy thế mạnh, tích cực xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy phường Phú Thuận tăng cường hỗ trợ, kịp thời nắm bắt tình hình để tháo gỡ khó khăn cho các đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp trên địa bàn. Mục tiêu cao nhất là duy trì và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm khu vực cầu cảng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

THU HƯỜNG