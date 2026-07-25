Chính trị

Nhân sự

Đồng chí Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

SGGPO

Sáng 25-7, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 25-7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; cùng lãnh đạo Quân khu 9, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

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Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho đồng chí Lê Quang Tùng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Hải, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Lê Quang Tùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các chức vụ liên quan; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Như vậy, Thường trực Tỉnh ủy An Giang hiện nay có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và 4 Phó Bí thư, gồm các đồng chí: Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Minh Thành; Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Nơi, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

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Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều động đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến nhận công tác tại Bộ Nội vụ và giao giữ quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cũng theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cùng các chức vụ liên quan; được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Đồng chí Lê Quang Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh; là kỹ sư Cơ khí giao thông, tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, như: Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 9-2025, đồng chí Lê Quang Tùng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TÂM CHÍ

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