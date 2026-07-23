Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM không nhận hoa, quà nhân Ngày truyền thống

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2026).

Cán bộ tuyên giáo và dân vận trong chuyến về nguồn học tập kinh nghiệm chuyên môn

Ngày 23-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có công văn thông báo về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Công văn được gửi đến các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Học viện Cán bộ TPHCM; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố; Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND, Đảng ủy Đại học Quốc gia, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an TPHCM; Thường trực Đảng ủy các xã, phường, đặc khu Côn Đảo.

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng hàng năm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và động viên của lãnh đạo Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương dành cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Đây là sự cổ vũ vô cùng quý báu đối với đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thành phố nói chung, cũng như đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nói riêng.

Công văn nêu rõ, trong thời điểm hiện nay, ngành Tuyên giáo và Dân vận đang cùng hệ thống chính trị Thành phố tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Do đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân ngày kỷ niệm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố trân trọng đón nhận và chân thành cảm ơn tình cảm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và rất mong tiếp tục đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

THÁI PHƯƠNG