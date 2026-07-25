Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm gia đình chính sách tại Côn Đảo

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo.

Chiều 25-7, tại đặc khu Côn Đảo, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đồng chí Trần Lưu Quang đến thăm ông Nguyễn Xuân Viên và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và tặng quà đến gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944, thương binh 4/4, cựu tù Côn Đảo).

Đồng chí Trần Lưu Quang đến thăm ông Nguyễn Xuân Viên và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dành nhiều thời gian trò chuyện, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn đến thăm ông Nguyễn Xuân Viên và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời chúc ông Nguyễn Xuân Viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ông Nguyễn Xuân Viên bị địch bắt và tù tại Côn Đảo từ năm 1970 - 1975. Sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông tiếp tục sinh sống tại đặc khu Côn Đảo. Hiện nay, ông đang hưởng chế độ thương binh, chế độ tù đày và hưu trí hàng tháng. Năm 2011, gia đình ông được chính quyền địa phương xây tặng nhà tình nghĩa. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Tư (sinh năm 1949) và là người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Thích, thờ cúng anh là liệt sĩ Nguyễn Xuân Ba.

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