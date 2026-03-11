TPHCM ký kết hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI vốn đầu tư 2,1 tỷ USD

Ngày 11-3, UBND TPHCM làm việc với liên doanh nhà đầu tư và các đối tác quốc tế về triển khai dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác quốc tế ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), trao hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, đối tác và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác quốc tế đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đồng thời trao hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược phát triển hạ tầng số và kinh tế số của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác quốc tế ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), trao hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Trong xu thế đó, hạ tầng dữ liệu và năng lực điện toán giữ vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế số và chuyển đổi số.

Cũng theo ông Thắng, dự án trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD, do liên doanh giữa Công ty AIC và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cùng các đối tác quốc tế thực hiện. Các hạng mục đầu tư gồm trung tâm dữ liệu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, cấp thoát nước và các thiết bị điện toán hiệu năng cao.

Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ phát triển một “AI Factory” với công suất khoảng 50MW, tương đương 28.000 bộ xử lý đồ họa (GPU). Trung tâm được thiết kế để cung cấp năng lực điện toán phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần hình thành năng lực AI có chủ quyền của Việt Nam. Theo kế hoạch, toàn bộ vốn đầu tư dự kiến sẽ được giải ngân, hoàn tất vào cuối quý I-2027.

Ông Oliver Jones, Đồng sáng lập Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) (giữa) chia sẻ mong muốn đầu tư tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Oliver Jones, đồng sáng lập Công ty AIC, cho biết doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và chính quyền TPHCM trong quá trình chuẩn bị dự án. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bùng nổ trên toàn cầu, việc xây dựng hạ tầng điện toán hiệu năng cao là điều kiện quan trọng để phát triển công nghệ mới. AIC mong muốn mang các công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới đến Việt Nam, trong đó có các hệ thống GPU của NVIDIA, nhằm xây dựng nhà máy AI quy mô lớn.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng dự kiến kết nối các chuyên gia quốc tế, đối tác công nghệ và khách hàng toàn cầu tham gia vào hệ sinh thái AI tại TPHCM. Nhà đầu tư cho biết đã chuẩn bị nguồn lực tài chính đáng kể để triển khai dự án và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký kết với nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết trong thời gian ngắn, các bên đã nhanh chóng trao đổi và tiến tới ký kết hợp tác triển khai dự án. Thành phố đánh giá cao ý nghĩa của dự án đối với quá trình phát triển hạ tầng số và kinh tế công nghệ cao.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký kết, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành và nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Thành phố kỳ vọng dự án sẽ sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - công nghệ của TPHCM trong giai đoạn tới.

ÁI VÂN