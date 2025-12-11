TPHCM cam kết tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh khẳng định thành phố ghi nhận vai trò quan trọng của AmCham và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper trao đổi tại sự kiện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 11-12, tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (1995-2025) với chủ đề “Vinh danh sự hợp tác, tiến bộ và vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp”.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Marc Knapper, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM - Melissa Brown, lãnh đạo AmCham, cùng đông đảo doanh nghiệp, đối tác hai nước.

Ông Mark Gillin, Chủ tịch AmCham tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Mark Gillin, Chủ tịch AmCham Việt Nam, nhìn lại quá trình 30 năm từ bình thường hóa quan hệ đến Đối tác Chiến lược Toàn diện. Dự kiến năm nay, thương mại song phương đạt 150 tỷ USD – mức tăng trưởng được đánh giá “chưa từng có”. Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới về số lượng hiệp định thương mại tự do (FTA), tạo lợi thế lớn cho doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Mark Gillin ví quan hệ kinh doanh giữa hai nước như “chiếc nêm mở đường cho hợp tác song phương”, trong khi nền tảng ngoại giao vững chắc giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư dài hạn, đóng góp vào chuẩn mực quản trị, thị trường vốn và môi trường làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển sâu rộng, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Hợp tác thương mại song phương đã tăng trưởng khoảng 300 lần so với năm 1995.

Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Riêng tại TPHCM, Hoa Kỳ nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư lớn nhất, nổi bật ở các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng.

“TPHCM sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Công Vinh khẳng định. Thành phố mong muốn mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực chiến lược như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức.

Các đại biểu tham dự sự kiện chiều 11-12. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Melissa Brown đánh giá cao vai trò của khu vực tư nhân trong việc định hình nền kinh tế Việt Nam. Bà dẫn chứng một tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam hơn 20 năm trước, nay sử dụng hàng ngàn kỹ sư Việt Nam và góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang phối hợp với nhà cung ứng Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và trách nhiệm môi trường.

Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Những khoản đầu tư này không chỉ mang lại lợi ích cho cổ đông mà còn tạo tác động tích cực rộng lớn đối với sự phát triển của Việt Nam”, bà Melissa Brown nhấn mạnh.

ĐÌNH DƯ