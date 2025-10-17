TPHCM mới là miền đất hứa cho doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 16-10 (giờ địa phương), đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp gỡ ông Daniel Lurie, Thị trưởng TP San Francisco, bang California.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn làm việc với lãnh đạo TP San Francisco

Đón tiếp đoàn, ông Daniel Lurie cho biết, TP San Francisco là nơi hội tụ những công nghệ hàng đầu toàn cầu với hơn 2.000 start-up, tổng vốn đầu tư mạo hiểm chiếm đến 60%.

Quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM và San Francisco đã trở thành kênh chia sẻ về đổi mới sáng tạo, số hóa, chống biến đổi khí hậu. Mối quan hệ này đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của hai bên.

Ông Daniel Lurie chia sẻ thêm, TP San Francisco là điểm đến du lịch toàn cầu, chào đón 22 triệu du khách mỗi năm. Trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có 600.000 người Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Hiện TPHCM và TP San Francisco có 4 chuyến bay thẳng hàng tuần. Với những lợi thế này, hai bên có thể trao đổi văn hóa, du lịch, thương mại. Đặc biệt, với 11.000 người Hoa Kỳ gốc Việt sinh sống tại đây, hai bên sẽ có cơ hội kết nối văn hóa tốt hơn.

Đánh giá cao ý nghĩa cuộc gặp trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, TPHCM đã mở rộng địa giới với cơ hội mới, nguồn nhân lực dồi dào, sẽ là miền đất hứa cho các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ, đặc biệt là tại TP San Francisco.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, hiệu quả và tính thực chất trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những thành tựu ấn tượng.

Từ mức kim ngạch thương mại khiêm tốn năm 1995, con số này đã tăng gần 300 lần, đạt 155 tỷ USD trong năm 2025. Hợp tác cũng mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược, Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư FDI hàng đầu và là đối tác then chốt của Việt Nam trong khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn, TP San Francisco tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ TPHCM - TP San Francisco nói riêng và Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung ngày càng tốt đẹp.

Cùng ngày, tại thành phố và địa hạt San Francisco, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Stanford và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận khung giữa Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Doerr, Đại học Stanford.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Doerr, Đại học Stanford sẽ hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng đại biểu chứng kiến lễ ký kết

Trường Doerr được thành lập năm 2022 với mục tiêu trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Đại học Stanford. Đây là trường đại học có nhiều chương trình hợp tác, cấp phép bằng sáng chế, hợp tác với doanh nghiệp và chính quyền.

Giáo sư Arun Majumdar, Hiệu trưởng Trường Doerr, Đại học Stanford cho biết, Đông Nam Á là khu vực quan trọng mà Trường Doerr hướng tới để phát huy các trụ cột đổi mới và công nghiệp hóa, tìm kiếm và mở rộng các động lực phát triển, tập trung đào tạo phát triển cho thế hệ tương lai.

Từ năm 2006 đến nay, Đại học Stanford đã đào tạo ra hàng ngàn người sáng lập công ty, vượt hầu hết các trường đại học khác. Các công ty do cựu sinh viên Đại học Stanford sáng lập từng tạo ra doanh thu hàng ngàn tỷ USD và hàng triệu việc làm trên toàn cầu.

Ấn tượng trước những thành tựu của Đại học Stanford, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM hiện được mở rộng không gian. sự phát triển đột phá của thành phố không thể thiếu sự đồng hành của tri thức đỉnh cao toàn cầu, và Đại học Stanford chính là đối tác lý tưởng.

Chủ tịch UBND TPHCM đặt niềm tin vào việc Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Doerr, Đại học Stanford hợp tác cùng nhau xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao. Kỳ vọng đây sẽ trở thành một cầu nối tri thức và công nghệ vững chắc giữa Thung lũng Silicon và Đông Nam Á.

NGÔ BÌNH