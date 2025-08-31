Sáng 31-8, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân Lis Cuesta Peraza đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chào mừng Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, nhà lãnh đạo Cuba sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện các bộ, ngành và đông đảo quần chúng nhân dân vẫy cờ chào đón.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới .

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã 2 lần dẫn đầu đoàn Cuba thăm Việt Nam (tháng 6-2013 khi là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng; tháng 11-2018 trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng). Đồng chí được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý của Nhà nước Cuba; đã được Đảng, Nhà nước ta tặng Huân chương Hồ Chí Minh (11-2018).

BÍCH QUYÊN