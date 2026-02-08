Xe khách cháy rụi gần cầu Cổ Chiên, hành khách an toàn

Đến chiều tối 8-2, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe khách bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Cổ Chiên.

Xe bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 84H-026.xx lưu thông trên quốc lộ 60, theo hướng từ xã Thành Thới về trạm BOT cầu Cổ Chiên.

Khi xe chưa lên dốc cầu Cổ Chiên, đoạn qua xã Thành Thới, phương tiện xuất hiện dấu hiệu bất thường. Tài xế cho xe tấp vào lề đường kiểm tra thì phát hiện xe bốc cháy, liền hô hoán và hướng dẫn toàn bộ hành khách nhanh chóng rời khỏi xe.

Xe cháy còn trơ lại khung sắt. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

TÍN HUY