BIDV đồng hành chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế

Ngày 14-11-2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Thuế TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”. Chương trình hướng đến mục tiêu góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và ngành Thuế về xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 01-01-2026.

BIDV và Thuế TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác

Hộ kinh doanh bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn

Theo định hướng cải cách quản lý thuế, từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện quản lý doanh thu, chi phí, dòng tiền một cách bài bản hơn, đồng thời chuyển sang kê khai và nộp thuế điện tử. Điều này đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt với các hộ nhỏ lẻ còn sử dụng phương thức ghi chép thủ công, phải đối mặt với không ít băn khoăn: chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm; cách sử dụng hóa đơn điện tử, máy tính tiền; thao tác kê khai - nộp thuế trên môi trường số; rủi ro bị xử phạt nếu không đáp ứng đúng quy định mới...

Nhận thức được những thách thức này, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, tiêu biểu là chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, phối hợp với các sở, ban, ngành, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và các ngân hàng nhằm đảm bảo hộ kinh doanh được hướng dẫn đầy đủ, từng bước chuyển đổi.

BIDV tiên phong đồng hành cùng Ngành Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ lễ ký kết, BIDV và Thuế TPHCM thống nhất phối hợp chặt chẽ trên các nhóm nội dung trọng tâm: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn 29 Thuế cơ sở cũng như các sản phẩm dịch vụ và giải pháp hỗ trợ tài chính từ BIDV; tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh về đăng ký - kê khai - lập hóa đơn điện tử; thiết lập đội ngũ nhân sự chuyên trách từ BIDV và Thuế TPHCM, cũng như kênh tiếp nhận thông tin và giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh trong suốt thời gian triển khai.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM phát biểu

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, cho biết: “Chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế nhằm hướng tới quản lý thuế công bằng, minh bạch, hiện đại. Sự đồng hành của ngân hàng và các nhà cung cấp sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nhanh chóng giải pháp tài chính - công nghệ, từ đó yên tâm chuyển đổi và nâng cao năng lực kinh doanh”.

Được biết, trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phát triển các gói giải pháp chuyên biệt cho hộ kinh doanh, mở rộng hợp tác với Cục Thuế, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và hiệp hội ngành nghề, đồng thời xây dựng nhiều chương trình ưu đãi khuyến khích hộ kinh doanh sớm chuyển đổi sang kê khai - nộp thuế điện tử.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện phục vụ hơn 22 triệu khách hàng cá nhân và trên 500.000 khách hàng tổ chức, đồng thời kết nối với hơn 2.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong và ngoài nước. Các sản phẩm và giải pháp mà BIDV đang triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của khách hàng, được phát triển theo hướng cá nhân hóa hành trình người dùng, ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm, đồng thời đảm bảo an toàn, chính xác và hiệu quả.

LÊ ANH