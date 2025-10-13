BIDV nỗ lực làm chủ công nghệ để bứt phá tương lai số

Trong làn sóng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) không chỉ bắt kịp xu hướng, mà đã vươn lên trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này. Với tầm nhìn chiến lược, nền tảng công nghệ vững chắc và văn hóa đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, BIDV đang bứt phá để khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

BIDV vinh dự nhận giải thưởng đơn vị chuyển đổi số xuất sắc ASOCIO năm 2023 (ASOCIO Digitalk Summit 2023)

Từ nỗ lực làm chủ công nghệ...

Thực hiện định hướng lớn của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/ TW, BIDV đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 488/NQ-BIDV năm 2025, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển bền vững. Trước đó, BIDV đã sớm ban hành và triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin giai đoạn 2022 - 2031, tầm nhìn 2035 và Chiến lược Chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn 2030, với những yêu cầu được đặt ra rõ ràng: các đơn vị công nghệ không chỉ quản lý hệ thống mà phải trực tiếp kiến tạo nền tảng số, phát triển sản phẩm cốt lõi, củng cố năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng. BIDV đã tái cấu trúc toàn diện mô hình tổ chức theo các chuyên ngành sâu và xác lập tư tưởng “làm chủ công nghệ là giá trị cốt lõi”, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo cao nhất cho thi đua sáng tạo.

Từ nền tảng chiến lược đó, BIDV đã hiện thực hóa bằng hàng loạt hành động cụ thể, đi đầu trong việc triển khai chủ trương chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN năm 2021. Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng đồng bộ các môi trường phát triển, kiểm thử, đánh giá bảo mật, dự phòng và vận hành chính thức, đảm bảo an toàn, liên tục và sẵn sàng mở rộng. Năm 2023, BIDV ban hành Kiến trúc công nghệ thông tin toàn hàng, định hướng đầu tư và ứng dụng công nghệ theo mô hình Cloud First - Multi Hybrid Cloud. Đến tháng 6-2024, hệ thống Private Cloud của BIDV chính thức vận hành - đám mây riêng đầu tiên trong nhóm Big4 ngân hàng Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình làm chủ hạ tầng công nghệ.

Ban lãnh đạo BIDV trong buổi tọa đàm công nghệ Digitalk chủ đề về ứng dụng B.One - nền tảng quản trị nội bộ của BIDV

BIDV đã phát triển một hệ sinh thái công nghệ “Make in BIDV”, do chính đội ngũ kỹ sư của ngân hàng thiết kế và vận hành. Hệ thống Core Banking Profile, đi vào hoạt động ngày 3-9-2023 sau 30 tháng triển khai, chỉ gián đoạn 16 giờ - ngắn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Hệ thống quản trị nội bộ B.One giúp số hóa toàn bộ quy trình làm việc của hơn 26.000 cán bộ, hướng tới mô hình “ngân hàng không giấy tờ”. Các nền tảng hiện đại như Payment Hub, Smart Counter, FX Hub, B.Cash, Notification Hub, BIDV Direct và Omni iBank vận hành hiệu quả, bao phủ toàn bộ hoạt động từ giao dịch, vận hành đến quản trị và kiểm soát rủi ro.

Với những nỗ lực và kết quả tích cực trong hoạt động phát triển công nghệ, chuyển đổi số, trong thời gian qua, BIDV đã được vinh danh bởi nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế: Giải thưởng Chuyển đổi số xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ASOCIO 2023); Ngân hàng triển khai công nghệ Core Banking tốt nhất Việt Nam 2024; Doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu 2020, 2021, 2024; 53 giải thưởng Sao Khuê, trong đó có ba giải Top 10 dành cho BIDV iBank, Payment Hub và ứng dụng CCCD tích hợp giao dịch số…

... đến những sản phẩm số nhiều tiện ích dành cho khách hàng và cộng đồng

BIDV còn tiên phong ứng dụng AI/ML, Robotics Process Automation (RPA), AIOps và GenAI trong hoạt động nghiệp vụ và nội bộ: nhận diện eKYC, phát hiện giao dịch bất thường, tự động hóa quy trình, sinh code và tổng hợp báo cáo… Đến quý III-2025, BIDV có hơn 22,4 triệu khách hàng, trong đó 95% giao dịch cá nhân được thực hiện qua kênh số. Trung bình mỗi ngày, hệ thống xử lý khoảng 17,5 triệu giao dịch tài chính, gấp gần năm lần so với năm 2021. Tỷ lệ số hóa sản phẩm đạt 72% đối với khách hàng cá nhân và 69% đối với khách hàng tổ chức, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số. Ứng dụng SmartBanking đạt hơn 11,7 triệu người dùng (tính đến quý II-2025), chiếm 73% nền khách hàng cá nhân, với khoảng 170 triệu giao dịch mỗi tháng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, nền tảng Omni iBank và BIDV Direct mang đến giải pháp ngân hàng hợp nhất, linh hoạt và an toàn. Quý II2025, BIDV phục vụ gần 185.000 khách hàng doanh nghiệp, tăng 17% so với năm trước. Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, hệ thống BIDV Direct chính thức golive với tính năng chặn giao dịch tài chính nếu khách hàng tổ chức chưa hoàn thành định danh sinh trắc học - một trong những ứng dụng tiên tiến nhất trong quản trị rủi ro và bảo mật dữ liệu.

BIDV cũng là ngân hàng tiên phong phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Tính đến tháng 8-2025, ngân hàng đã làm sạch dữ liệu của 9,2 triệu tài khoản khách hàng thông qua CCCD gắn chip và VNeID, hoàn thành thu thập sinh trắc học cho 100% khách hàng cá nhân và 199.203 khách hàng tổ chức, đồng thời định danh thành công cho 52.000 khách hàng nước ngoài. Hơn 55.000 tài khoản an sinh xã hội đã được liên kết qua NAPAS, góp phần mở rộng tiện ích an sinh cho người dân. Tháng 3-2025, BIDV là ngân hàng đầu tiên thí điểm kết nối cổng ký số PKI Hub của Bộ Công an, mở ra khả năng cấp chữ ký số qua VNeID - bước tiến quan trọng trong phát triển ngân hàng số toàn diện và an toàn. Nền tảng Open API của BIDV đã kết nối với hơn 165 đối tác fintech, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, liên thông hơn 4.000 dịch vụ công trực tuyến, xử lý khoảng 2,4 triệu giao dịch/năm (tính đến quý I-2025). BIDV cũng mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn quốc, từ thuế eTax Mobile, Mobile Money, QR xuyên biên giới tại Thái Lan và Campuchia, đến hợp tác với các sàn thương mại điện tử lớn trong nước.

Nền tảng để bứt phá tương lai số

BIDV hiện có hơn 1.300 cán bộ công nghệ (tăng gần 3 lần so với năm 2021), trong đó có 16 chuyên gia đầu ngành về Cloud, AI, Core Banking, an ninh bảo mật, DevSecOps, UI/UX. Cùng với đó là văn hóa đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ thông qua các chương trình “Sáng kiến Chuyển đổi số” (2022) và “Hack The Idea” (2024), nơi hàng trăm ý tưởng được triển khai thực tế, nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng.

Cán bộ BIDV tham gia thi Hackathon, giải mã đề bài về công nghệ trong 24h

Năm 2025, BIDV thành lập Trung tâm Tinh hoa AI, khởi đầu giai đoạn phát triển mới, hướng tới nghiên cứu và ứng dụng AI, GenAI, Big Data và Data Lake trong toàn bộ hoạt động ngân hàng, từ phân tích tín dụng, phát hiện gian lận đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Với tầm nhìn đến năm 2030, BIDV phấn đấu trở thành ngân hàng có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, nằm trong Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á và là hình mẫu ngân hàng số kiến tạo giá trị quốc gia. Hành trình chuyển đổi số của BIDV không chỉ là công cuộc phát triển công nghệ, mà là quá trình chuyển hóa sâu sắc về tư duy, tổ chức và văn hóa - nơi con người và công nghệ cùng hòa quyện, tạo nên sức mạnh bền bỉ, đưa BIDV vươn tầm khu vực và góp phần kiến tạo tương lai số cho ngành Ngân hàng Việt Nam.

LÊ ANH