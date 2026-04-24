Bước ngoặt quản lý rác đô thị với mô hình mới tại Việt Nam

Phân loại rác tại nguồn đang dần trở thành thói quen, tuy nhiên, hành trình của rác sau khi phân loại vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Liệu rác có được xử lý riêng hay cuối cùng lại “đổ chung một chỗ”

Người dân có thể nắm bắt khối lượng rác thu gom và phân loại theo từng nhóm vật liệu được ghi nhận từ thực tế trên điện thoại

Khi rác thải có “giấy khai sinh” kỹ thuật số

Tại phường Tân Mỹ (TPHCM), trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF - Material Recovery Facility) do Unilever Việt Nam phối hợp với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Mỹ cùng Công ty cổ phần Công nghệ Grac triển khai, đã kết nối hoạt động phân loại tại nguồn của người dân với hệ thống thu gom và tái chế.

Đáng chú ý, trạm MRF tiên phong tại Việt Nam trong việc vận hành trên nền tảng số, cho phép ghi nhận và theo dõi dòng vật liệu tái chế theo thời gian thực, thay vì chỉ dừng ở khâu thu gom vật lý. Tại đây, rác phân loại từ hộ gia đình được cân, phân tách theo từng nhóm vật liệu và lưu trữ riêng trước khi chuyển đến các đơn vị tái chế phù hợp. Toàn bộ quá trình đều được cập nhật trên hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, nhấn mạnh: “Sẽ không có kinh tế tuần hoàn nếu không có phân loại rác tại nguồn. Trạm MRF không chỉ là một công trình, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng thói quen văn minh, cộng đồng xanh nơi những đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh, vui tươi, biết bảo vệ môi trường”.

Nhân rộng mạng lưới MRF

Với định hướng phát triển bền vững, Unilever Việt Nam đang hướng tới nhân rộng mạng lưới trạm MRF thành một phần của hạ tầng đô thị. Mô hình này được kỳ vọng góp phần xử lý hiệu quả gần 70.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày trên cả nước, đồng thời hỗ trợ mục tiêu về kinh tế tuần hoàn nhựa theo Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) và Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Trong quản lý rác thải nhựa, chiến lược của Unilever tập trung vào 3 trụ cột: giảm nhựa nguyên sinh, tuần hoàn bao bì qua tái chế và tái sử dụng, và thúc đẩy trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Khi mỗi trạm MRF không chỉ xử lý rác mà còn mang lại sự minh bạch và niềm tin cho người dân, đô thị Việt Nam sẽ từng bước chuyển mình từ mô hình “thu gom - chôn lấp” sang hệ thống quản lý rác thải bền vững.

BÌNH AN