Biển Đông có áp thấp nhiệt đới

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 8-8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ vĩ Bắc - 118,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng 8-8

Tuy nhiên theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trong khoảng 48 giờ tới và ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Các chuyên gia khí tượng cũng dự báo sáng nay khu vực Tây Bắc bộ còn nhiều mây, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu có mưa rào. Khu vực Đông Bắc bộ sẽ giảm mây, thời tiết bắt đầu oi nóng. Trung bộ và Nam bộ có nắng sớm.

Đến chiều nay, oi nóng và nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc bộ và Trung bộ, trong khi Nam bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều nay (như hôm qua).

Tin liên quan Tháng 8 tiếp tục nắng nóng kèm bão, nhiều đợt mưa lũ lớn

PHÚC HẬU