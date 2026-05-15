Biến những điều học từ Bác thành hành động phục vụ nhân dân

Sáng 15-5, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Đợt này, Đảng bộ UBND TPHCM có 30 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; mong muốn các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, truyền lửa, truyền kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ thêm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ UBND TPHCM tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đi vào thực chất. Nhiều nội dung được cụ thể hóa bằng hành động từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và thái độ phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ UBND TPHCM đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, đoàn kết và khả năng thích ứng nhanh với điều kiện mới. Kết quả đã góp phần giữ vững ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt và từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được hình thành; nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực, đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chung.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Thị Thủy trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và chủ đề năm 2026 của thành phố.

Mỗi cán bộ, đảng viên biến những điều học được từ Bác thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ người dân.

Các gương tiêu biểu được biểu dương tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Đảng ủy UBND TPHCM biểu dương 168 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGÔ BÌNH