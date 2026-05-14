Đoàn đại biểu TPHCM “Hành trình theo chân Bác” tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cao Bằng

Ngày 14-5, đoàn đại biểu TPHCM tham gia chương trình về nguồn “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 đã đến thăm, tặng quà và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đoàn do đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Về phía địa phương, đồng chí Bế Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng, cùng dự.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm mẹ Lâm Thị Mèn (phường Thục Phán), mẹ Trịnh Thị Ngải (xã Độc Lập) và mẹ Vương Thị Dói (xã Phục Hòa).

Đoàn đại biểu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lâm Thị Mèn tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: PHÚC SƠN

Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các mẹ; bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát của các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chương trình về nguồn “Hành trình theo chân Bác” năm 2026, do Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức, nhằm bồi đắp truyền thống yêu nước, tình cảm cách mạng của các gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2026. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày Sài Gòn chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

VIỆT NGA