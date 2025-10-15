“Biết làm” - từ khóa cho nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyết định các mục tiêu, định hướng lớn cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Nhưng để những mục tiêu, định hướng đó trở thành hiện thực, không thể không nói đến yếu tố con người - đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Tôi mong từng cán bộ, đảng viên của thành phố phải thật sự thấm nhuần phương châm dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm”.

Trong phương châm ấy, cụm từ “biết làm” mang hàm nghĩa sâu sắc. Nếu “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” thể hiện bản lĩnh, tinh thần dấn thân thì “biết làm” chính là điều kiện bảo chứng cho sự dấn thân ấy đi đúng hướng, trúng mục tiêu, đạt hiệu quả thực chất. Bởi muốn “biết làm”, người cán bộ cần hội đủ kiến thức, tư duy, kỹ năng và phương pháp, nhất là trong bối cảnh phát triển mới - khi các định hướng, chiến lược của TPHCM đòi hỏi tư duy đa ngành, chuyên môn sâu và khả năng tiếp cận toàn cầu.

“Biết làm” không chỉ là tiêu chuẩn dành cho các nhóm tham mưu, hoạch định chính sách, mà còn là tiêu chí chọn người, giữ người, phát triển nhân sự trong toàn bộ hệ thống quản lý. Ở cấp điều hành, khi đã được “trao quyền thực thụ”, người cán bộ càng phải thể hiện năng lực vận hành và ra quyết định hiệu quả, dựa trên tri thức và sự hiểu biết thực tiễn.

Trong bối cảnh TPHCM đang mở rộng hội nhập, hướng đến vị thế đô thị toàn cầu, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Cán bộ “biết làm” không chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần thành thạo ngoại ngữ, đủ năng lực tham gia các cuộc thương thảo với đối tác quốc tế.

Chẳng hạn, với dự án Siêu trung tâm dữ liệu (Hyperscale Data Center) trị giá khoảng 2 tỷ USD giai đoạn 1 và khả năng mở rộng đến 6 tỷ USD, người được giao nhiệm vụ phải có khả năng hiểu và xử lý những vấn đề liên ngành: điện, viễn thông, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, quy định về dữ liệu và hạ tầng công nghệ. Việc thương thảo, hoạch định chính sách, pháp lý với các tập đoàn toàn cầu không thể chỉ dựa vào tư duy quản lý hành chính thuần túy, mà đòi hỏi một năng lực “biết làm” thực chất - hiểu việc, thạo nghề, biết phối hợp, biết tiên liệu.

Tương tự, trong chiến lược hình thành Khu Thương mại tự do - mô hình từng giúp Dubai, Singapore hay Thượng Hải vươn lên thành trung tâm kinh tế hàng đầu - TPHCM đang nghiên cứu phát triển Khu Thương mại tự do gắn với Cảng Cái Mép Hạ trong giai đoạn 2025-2030. Khu vực này hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bền vững và cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế. Nhưng để triển khai, người làm công tác hoạch định chính sách không thể chỉ dừng ở hiểu biết về đất đai, hạ tầng, thuế quan, mà cần tầm nhìn tích hợp đa ngành - từ thương mại, tài chính, công nghệ đến bảo vệ môi trường và quy chuẩn quốc tế.

Như vậy, từ một cá thể “biết làm” đến một tập thể đồng thuận và bảo vệ cái “biết làm”, vai trò của người đứng đầu càng trở nên trọng yếu. Họ phải có năng lực, đạo đức và tầm nhìn để nhận ra, khuyến khích và bảo vệ những nhân tố biết làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Từ thực tiễn đó, cần hình thành “thị trường” coi trọng và tưởng thưởng xứng đáng cho cái “biết làm”, đi đôi với hệ thống đào tạo, tái đào tạo và nâng cấp năng lực cán bộ theo hướng thực học, thực hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện.

Chỉ với hai chữ “biết làm”, nếu được đặt đúng vị trí và lan tỏa trong văn hóa lãnh đạo, quản lý, TPHCM hoàn toàn có thể tái cấu trúc tập quán tư duy, hệ thống đào tạo và cơ chế sử dụng con người. Đó chính là điều kiện đủ để phương châm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” thực sự trở thành động lực đổi mới - tạo nên hiệu quả thực chất, bền vững và niềm tin phát triển cho nhiệm kỳ mới.

NGUYỄN QUÂN CÁT