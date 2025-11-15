Cụ thể hóa cam kết bằng kết quả

Trong khi HĐND TPHCM bàn về hàng loạt giải pháp cấp bách, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV cũng đang thảo luận những nội dung mang tính khung pháp lý cho phát triển các đô thị lớn: kế hoạch kinh tế - xã hội 2026, phân bổ ngân sách, sửa đổi các luật về xây dựng, quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số…

Dù không bàn riêng cho TPHCM, nhưng các nội dung Quốc hội đang xem xét đều tác động trực tiếp đến khả năng tháo gỡ điểm nghẽn của thành phố, đặc biệt trong phê duyệt quy hoạch, cải tạo hệ thống thoát nước, mở rộng giao thông liên vùng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Quốc hội đang “mở đường lớn” bằng thể chế; còn TPHCM phải “đi nhanh” bằng thực thi.

Trở lại thực tiễn thành phố, việc nạo vét - cải tạo rạch Ông Bé, Bà Lớn không còn là câu chuyện kỹ thuật đơn thuần. Đây là nhu cầu sống còn của hàng chục ngàn hộ dân, những người chỉ cần một giờ mưa trái mùa hay một đợt triều cường bất thường đã có thể đối mặt với thiệt hại lớn. Chỉnh trang đô thị vì thế không chỉ là xây dựng hay nâng cấp công trình, mà còn gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản trị. Do vậy, cải cách tài chính công, siết kỷ cương điều hành, tăng tính trách nhiệm… là những bước chỉnh sửa từ gốc để tạo chuyển động thực chất trong điều hành chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, các biện pháp thực hiện dân chủ cơ sở được trình tại kỳ họp lần này là “chìa khóa mềm” để tăng đồng thuận trong cộng đồng. Khi có sự tin tưởng và ủng hộ của người dân, các dự án chỉnh trang mới có điều kiện triển khai thuận lợi. Song song đó, kỳ họp cũng thảo luận nhiều chính sách an sinh như hỗ trợ cai nghiện ma túy, chăm lo người có công, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh - sinh viên… Đây là phần “nhân văn” của chỉnh trang đô thị, bởi một đô thị đẹp không chỉ thể hiện qua những tuyến đường hiện đại mà còn qua cách thành phố chăm lo những người yếu thế.

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh rằng mỗi nghị quyết được thông qua không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là lời cam kết với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sự phát triển. Do đó, việc thông qua 43 nghị quyết đồng thời đặt ra yêu cầu: 43 nghị quyết phải nhanh chóng chuyển động trong đời sống; được tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả một cách nghiêm túc.

TPHCM đang đứng trước yêu cầu rõ ràng: công tác chỉnh trang phải đi trước, và bộ máy cần duy trì hành động với tinh thần trách nhiệm, tốc độ và kỷ luật. Một đô thị đặc biệt không chỉ được khẳng định bằng quy mô, mà bởi khả năng thích ứng và thực thi hiệu quả những nhiệm vụ đặt ra. Trong bối cảnh đó, việc nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng kết quả thực tiễn cũng là kỳ vọng mà người dân TPHCM gửi gắm vào mỗi nghị quyết đã được thông qua.

