Lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo cán bộ

Hiện nay, cả nước đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện bộ máy sau sắp xếp và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tập trung các hoạt động tiến tới Đại hội XIV của Đảng, trong đó có việc bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự khóa XIV. Liên quan đến nhân sự, khi phát biểu kết luận Hội nghị Trung ương 14 (khóa XIII), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: “Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất của trình độ và phẩm chất cán bộ”.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, mà kết quả công việc chính là tấm gương phản chiếu trung thực năng lực và phẩm chất cán bộ. Do đó, trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, từ cấp cơ sở đến cấp cao, cần đặc biệt lấy kết quả đầu ra làm trọng tâm, thay vì chỉ dựa vào cam kết hoặc báo cáo không mang nhiều ý nghĩa thực chất. Đó cũng là yêu cầu về năng lực tổ chức thực thi, với mục tiêu rõ ràng, gắn trách nhiệm cá nhân, để mỗi cán bộ tự soi mình qua thành quả công vụ.

Trước đó, Kết luận 198-KL/TW (ngày 8-10) của Bộ Chính trị đã yêu cầu đánh giá cán bộ, đảng viên theo quý thay vì hàng năm. Bộ Chính trị còn có Quy định 366-QĐ/TW (ngày 30-8) quy định rõ, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị phải dựa trên hiệu quả công việc, kết quả, sản phẩm cụ thể gắn với vị trí việc làm, chức trách nhiệm vụ.

Cùng với đó, việc Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định đánh giá cán bộ, công chức theo KPI (bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, dự kiến thực hiện từ ngày 1-1-2026), đánh dấu bước chuyển mạnh trong công tác cán bộ. Việc đánh giá bằng “kết quả đầu ra” dựa vào dữ liệu định lượng, tiêu chí rõ ràng (qua KPI) sẽ giúp xác định rõ ai “được chọn đúng”, ai “ngồi nhầm chỗ”, đồng thời tạo cơ sở thực hiện cơ chế thưởng - phạt công tâm, khách quan. Kết quả sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, liêm chính và hiệu quả phục vụ trong đội ngũ công vụ.

Như vậy, đây không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà là bước tiến căn bản trong đổi mới công tác cán bộ. Đánh giá theo “kết quả đầu ra” góp phần hiện thực hóa cơ chế “thưởng - phạt” minh bạch, trở thành đòn bẩy thúc đẩy vận hành bộ máy công vụ hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thành công các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước của Bộ Chính trị. Khi thực hiện “kết quả là thước đo”, hiệu quả từng vị trí công tác sẽ được lượng hóa, giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, hướng đến mục tiêu giữ mức tăng trưởng 2 con số bền vững để đạt hai mục tiêu “100 năm” vào mốc năm 2030 và 2045.

Nguyên tắc “kết quả là thước đo cao nhất” còn mang ý nghĩa quan trọng khác, không chỉ giới hạn ở “công việc nội bộ của hệ thống chính trị”, mà cả trong quản trị phát triển đất nước. Đặc biệt, chính quyền gần dân, sát dân, vì dân phục vụ và kiến tạo phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân sẽ làm gia tăng sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Đó là thước đo hiệu quả cao nhất của nền hành chính phục vụ.

Sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước đã đạt được những kết quả ban đầu đáng trân trọng. Bộ máy đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện để tăng tính kiến tạo, tăng hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, sẽ phát huy rõ hơn tinh thần “lấy kết quả làm thước đo”. Đây cũng là động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

KIỀU PHONG