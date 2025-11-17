Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đây không chỉ là mốc hành chính mở đầu cho tiến trình bầu cử, mà còn là thời điểm để lãnh đạo Đảng, Quốc hội nêu rõ thông điệp mạnh mẽ về đổi mới, siết chặt kỷ luật và nâng cao chất lượng nhân sự - những yếu tố then chốt làm nên thành công của cuộc bầu cử nói riêng và một nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, nói chung.

Cuộc bầu cử sắp tới diễn ra trong bối cảnh nước ta đang tích cực tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu cao về hiệu lực - hiệu quả; Quốc hội tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên... Những chuyển động lớn của đất nước mở ra cơ hội thiết lập những chuẩn mực mới cho các đại biểu dân cử.

Hàng loạt quy định mới đã được ban hành, tạo điều kiện để quy trình bầu cử vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt hơn. Nổi bật là việc rút ngắn nhiều mốc thời gian. Các bước hiệp thương, công bố danh sách ứng cử viên, giải quyết khiếu nại - tố cáo được điều chỉnh tương ứng, nhằm phù hợp với thực tiễn, tránh kéo dài những thủ tục không cần thiết. Đặc biệt, phương thức vận động bầu cử được đa dạng hóa, có thể tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp - trực tuyến, phù hợp xu hướng số hóa của cuộc sống hiện đại.

Tuy nhiên, điều được quan tâm nhất và cũng được nhấn mạnh nhiều nhất chính là chất lượng nhân sự ứng cử. Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, được Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang trình bày tại hội nghị đã đề ra bộ tiêu chí rất rõ ràng, toàn diện. Theo đó, người ứng cử phải có tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu...

Bên cạnh đó, người ứng cử còn phải có khả năng cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng; triển khai chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư duy đổi mới, tầm nhìn; phương pháp làm việc khoa học; năng lực phân tích, phản biện và đề xuất chính sách hiệu quả. Tựu trung, đại biểu Quốc hội và HĐND không chỉ vững vàng về tư tưởng, mà còn phải “giỏi” về chuyên môn và “sắc bén” trong tư duy.

Việc siết chặt tiêu chí từ đầu như vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: khi khâu sàng lọc ban đầu được làm tốt, thì cử tri không bị đặt vào tình thế phân vân, đắn đo, lựa chọn người đại diện cho mình từ một danh sách đã được thẩm định kỹ lưỡng cả về đức lẫn tài. Qua đó để khẳng định, thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu, hay việc bầu đủ số lượng đại biểu, mà trên hết thể hiện qua chất lượng đại biểu. Để đạt được mục đích đó, công tác tổ chức bầu cử phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch trong từng khâu, từng việc xuyên suốt quy trình. Cùng với đó là sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của gần 100 triệu cử tri và nhân dân cả nước.

Mỗi lá phiếu của cử tri chọn được "đúng người cho đúng việc" nghĩa là đã thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Có như thế, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực sự trở thành “ngày hội non sông” hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc.

ANH THƯ