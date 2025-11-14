Trao cho Đông Nam bộ chìa khóa đặc thù

Với quy mô và tầm vóc của một cảng hàng không quốc tế hiện đại, sân bay Long Thành không chỉ góp phần thay đổi diện mạo Đồng Nai mà còn là “đường băng” cho cả vùng Đông Nam bộ - TPHCM cùng cất cánh.

Sức bật từ dự án này sẽ lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của đất nước. Đó cũng là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp thị sát hiện trường thi công các hạng mục trọng điểm vào sáng 13-11. Bởi, chất lượng và hiệu quả khai thác của sân bay Long Thành sẽ là lời chào, lời mời của Việt Nam gửi đến các đối tác, nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Do đó, Đồng Nai cần được chuẩn bị kỹ lưỡng; đồng thời, ở cấp độ liên kết vùng và quốc gia, cũng cần tạo thêm “đòn bẩy” mạnh mẽ, đột phá hơn về thể chế, hạ tầng, nhân lực.

Đồng Nai hiện là địa phương có nội lực dồi dào, quy mô dân số và kinh tế lớn, đứng thứ tư cả nước - chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng - cao hơn cả Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế. Sau sắp xếp địa giới, dự kiến năm 2025, Đồng Nai vẫn giữ vững vị trí thứ tư về thu ngân sách, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong khi Hà Nội có Luật Thủ đô, các địa phương như TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An… đều được hưởng cơ chế đặc thù, thì Đồng Nai vẫn đang “loay hoay trong chiếc áo cũ”. Sau khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất vào TPHCM và được áp dụng chính sách riêng theo Nghị quyết 98/2023/QH15 (hiện đang được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế), khoảng cách phát triển trong vùng càng rõ nét, đặt Đồng Nai trước yêu cầu cấp bách về đổi mới cơ chế để thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Khi Đông Nam bộ còn lại 3 tỉnh, hình thành tam giác phát triển (Tây Ninh - TPHCM - Đồng Nai), đây chính là thời điểm cần trao cho Đồng Nai “chìa khóa đặc thù” - đủ sức mở các cánh cửa đầu tư, hạ tầng, đất đai, nhân lực và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Trong mối liên kết với TPHCM, từ lâu trục kinh tế TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu trước đây đã có tỷ suất tăng trưởng hàng đầu cả nước. Hiện nay, các dự án trọng điểm như metro nối Suối Tiên với Biên Hòa - Đồng Nai, các cây cầu và tuyến đường chiến lược kết nối hai địa phương đang được triển khai, càng đòi hỏi một cơ chế tương xứng với nội lực phát triển.

TPHCM đang ưu tiên các lĩnh vực giáo dục, y tế, cùng “trụ cột” Trung tâm Tài chính quốc tế và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế, vì vậy thành phố cần mở rộng không gian hợp tác, khuếch tán thị trường với Đồng Nai ở các lĩnh vực dịch vụ, tài chính, nhân lực.

Và chắc chắn, từ cửa ngõ Tân Sơn Nhất đến cửa ngõ Long Thành không chỉ là sự kết nối hàng không mà còn là mạng lưới giao thông, logistics và đô thị song hành. Do đó, khi TPHCM tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để phù hợp với thực tiễn, Đồng Nai cũng cần một nghị quyết đặc thù riêng - tiệm cận Nghị quyết 98 - để mở cánh cửa phát triển cho cả vùng Đông Nam bộ.

NGUYỄN QUÂN CÁT