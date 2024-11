Bình Phước huy động nhiều lực lượng, phương tiện diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập

Công tác diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; giúp các lực lượng tham gia diễn tập nâng cao kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động xây dựng phương án, kịch bản chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở từng khu vực, địa bàn cơ sở, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập

Mặt khác, buổi diễn tập nhằm phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng sự tham gia hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương lân cận trong các tình huống cháy lớn, phức tạp.

Lực lượng PCCC thực hiện nhiệm vụ tại buổi diễn tập

Các lực lượng, phương tiện tham gia buổi diễn tập

Các lực lượng, phương tiện tham gia buổi diễn tập

Các lực lượng thực hiện cứu người và cứu tài sản tại buổi diễn tập

Bệnh viện dã chiến được thành lập nhằm sơ cấp cứu người bị thương

Chương trình diễn tập trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, do lực lượng PCCC tại cơ sở thực hiện nhiệm vụ; giai đoạn 2, có sự tham gia của các lực lượng thuộc UBND thị xã Chơn Thành, công an,... phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự; giai đoạn 3, được tiến hành với sự huy động, phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng, phương tiện; giai đoạn 4, khám nghiệm hiện trường.

Sau gần 1 giờ, chương trình diễn tập đã thành công tốt đẹp.

Tin liên quan Kết hợp diễn tập an ninh trật tự và PCCC ở tòa nhà Tập đoàn Novaland

BÙI LIÊM