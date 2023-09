Bình Phước: Phổ biến ứng phó lũ khẩn cấp qua Zalo đến người dân

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở, ngập lụt, lũ tại các huyện như: Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, thị xã Phước Long… Trước tình hình thiên tai nguy cơ khó lường, người dân cần nắm rõ cách liên lạc qua Zalo để kết nối với lực lượng chức năng và được ứng cứu nhanh nhất trong tình huống khẩn cấp.

Cụ thể, người dân truy cập vào Zalo, tìm kiếm từ khóa và chọn mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam”; nhóm tính năng liên hệ khẩn cấp sẽ hiển thị trên giao diện ứng dụng, nổi bật là tính năng “Kết nối cứu trợ” và “Phản ánh thiên tai”.

Trong tình huống thiên tai xảy ra, người dân gặp khó khăn như bị chia cắt do mưa lũ, bị cô lập trong tình trạng thiếu lương thực thực phẩm hoặc đang ở khu vực nguy hiểm cần hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ cần thực hiện các bước sau trên mini app:

Bước 1, chọn tính năng “Kết nối cứu trợ”.

Bước 2, nhập các thông tin họ và tên, số điện thoại, vị trí, thông tin hỗ trợ (y tế, thực phẩm, phương tiện), mô tả chi tiết cứu trợ và hình ảnh địa điểm cũng như tình trạng đính kèm.

Bước 3, chọn nút “Gửi cứu trợ”.

Ngoài những trường hợp cần kết nối cứu trợ cho bản thân, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng này để giúp những người xung quanh bị gặp nạn cần “kêu cứu”.

Phản ánh lũ quét, sạt lở:

Bước 1, tại giao diện chính mini app, chọn tính năng “Phản ánh thiên tai”.

Bước 2, nhập các thông tin họ và tên, số điện thoại, vị trí, loại hình thiên tai (mưa, lũ, sạt lở…) mô tả chi tiết và hình ảnh đính kèm.

Bước 3, chọn nút “Gửi phản ánh”.

Với tính năng này, các thông tin phản ánh từ người dân sẽ giúp chính quyền và cơ quan chức năng nhanh chóng có phương án ứng phó hoặc khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra, đảm bảo sự an toàn cho đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Quyết cho biết thêm, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Phú Riềng mới gọi báo tình hình các xã Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Bình Tân một số nơi bị ngập lụt cục bộ và đã cử lực lượng hỗ trợ người dân. Xã Long Bình đang chờ nước rút, 6 hộ gần cầu bị ngập và lực lượng công an, quân sự kịp thời hỗ trợ di dời đồ đạc và người đến vị trí an toàn; xã Bù Nho có 5 thôn bị ngập ao, riêng thôn Tân Hiệp 1 có 10 hộ bị ngập nhà, chính quyền địa phương cùng lực lượng tại chỗ đã kịp thời sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.