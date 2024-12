Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển heo lậu quy mô lớn từ Campuchia

Chiều 25-12, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết, vừa bàn giao nhóm đối tượng cùng tang vật liên quan đến đường dây vận chuyển heo lậu qua biên giới cho Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, khoảng 3 giờ sáng ngày 24-12, Cục C05 phát hiện nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh, vận chuyển heo từ Campuchia về Việt Nam không qua kiểm dịch thú y, không khai báo với các cơ quan chức năng, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh tại khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam thuộc huyện Bến Cầu.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện xe tải BKS 47C - 09… do ông Trần Minh Vũ (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk) vận chuyển 190 con heo từ biên giới vào nội địa, không qua kiểm dịch thú y, không khai báo với các cơ quan chức năng khi vào trạm cân Khang Trang (Nhà máy tôn thép Phúc Khang, tọa lạc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) để xác định trọng lượng thì bị công an bắt giữ.

Công an kiểm tra xe hàng

Tại đây, công an còn phát hiện xe tải BKS 37C - 341… do ông Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai) vận chuyển 161 con heo không qua kiểm dịch thú y, không khai báo với các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, công an còn phát hiện đối tượng làm nhiệm vụ dẫn đường cho Trọng vào nhận heo tên Nguyễn Văn Mau (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và 3 người có liên quan người Campuchia. Đồng thời, công an cũng phát hiện ông Đào Thanh Phong (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe tải BKS 61C – 52… đang chở 180 con heo.

Qua làm việc với chủ trạm cân Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1980, ngụ huyện Bến Cầu) xác định, từ ngày 22 đến ngày 24-12, có 20 phiếu cân, với tổng trọng lượng 396,40 kg heo. Riêng trong ngày 23 và rạng sáng 24-12 là 190,38 kg heo. Tang vật tạm giữ là 531 con heo (chưa cân xác định trọng lượng) và 3 xe tải trên.

CHÍ THẠCH