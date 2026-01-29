Bộ KH-CN sẽ kéo các nhà khoa học ra khỏi “vùng an toàn”

Bộ KH-CN mong muốn các nhà khoa học cập nhật quy định mới thường xuyên hơn và tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật khi làm việc tâm huyết, đúng quy trình.

Ngày 29-1, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1. Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương chủ trì cuộc họp báo.

Theo báo cáo của bộ, trong tháng 1, doanh thu toàn ngành KH-CN ước đạt 464.116 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2025; đóng góp của ngành vào tăng trưởng GDP ước đạt 124.065 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lao động toàn ngành ước đạt 2.381.940 người, trong đó lực lượng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 207.838 người.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: MST

Tại họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH-CN) đã trình bày về Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN quy định về tiêu chí nhập khẩu dây chuyền, máy móc thiết bị đã qua sử dụng phục vụ sản xuất bán dẫn và nghiên cứu phát triển.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN nêu rõ, công nghiệp bán dẫn là ngành được ưu đãi đặc biệt. Điểm mới đột phá của thông tư này là việc nới lỏng quy định về "tuổi" thiết bị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: MST

Bà Trần Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ KH-CN), thông tin về Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

Bà Trần Thị Phương Hiền khẳng định, đây là "mảnh ghép cuối cùng" để hoàn thiện hệ pháp lý về quản lý tài nguyên internet tại Việt Nam. Thông tư đã mở rộng không gian phát triển bằng cách bổ sung nhiều đuôi tên miền mới cho phần mềm, ứng dụng, cho quảng bá, thương hiệu và cho thương mại điện tử, học tập trực tuyến. Điểm nhấn quan trọng là việc thực hiện đăng ký trực tuyến toàn trình và xác thực định danh điện tử, phù hợp với định hướng quản trị số hiện đại...

Bà Trần Thị Phương Hiền phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: MST

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương đánh giá, sự kiện khởi công nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Viettel và kế hoạch vận hành Nhà máy kiểm định, đóng gói chip bán dẫn của FPT là những bước tiến chiến lược.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương yêu cầu các đơn vị phải đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp để biến Việt Nam thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, từ khâu thiết kế đến đóng gói.

Về hỗ trợ địa phương và chuyển đổi số, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ các vùng sâu, vùng xa trong việc trang bị thiết bị công nghệ.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương kết luận cuộc họp báo. Ảnh: MST

Về cơ chế thử nghiệm (Sandbox), Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương yêu cầu nghiên cứu triển khai các mô hình thử nghiệm công nghệ mới theo cơ chế Sandbox ngay trong quý 1 tại một số địa phương.

“Bộ KH-CN sẽ không chờ đợi các nhà khoa học hay doanh nghiệp đề xuất, mà sẽ chủ động tìm kiếm và kéo họ ra khỏi vùng an toàn”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định.

Điển hình là việc Bộ KH-CN đang chủ động phối hợp với tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp để thí điểm các mô hình công nghệ mới, dù hiện nay việc này đã được phân cấp về địa phương. Bộ KH-CN mong muốn các nhà khoa học cập nhật quy định mới thường xuyên hơn và tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật khi làm việc tâm huyết, đúng quy trình.

Trong tháng 2 này, Bộ KH-CN sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; chuẩn bị nội dung tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

TRẦN BÌNH