Bộ KH-CN sẽ không để xảy ra tình trạng "luật chờ nghị định"

Tại đây, Bộ KH-CN đã cung cấp thông tin chi tiết về các đạo luật mang tính chiến lược vừa được Quốc hội thông qua, đặc biệt là Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) và Luật Chuyển đổi số. Đây được coi là những "viên gạch" nền tảng để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quang cảnh cuộc họp báo

Thông tin về Luật Trí tuệ nhân tạo, ông Trần Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH-CN) khẳng định, đây là một bước đi mang tính lịch sử, thiết lập khung pháp lý vừa kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo, vừa quản lý hiệu quả các rủi ro.

Theo ông Trần Văn Sơn, Việt Nam chọn cách tiếp cận hài hòa, phát triển mạnh mẽ như Nhật Bản nhưng an toàn hơn mức cơ bản của Hàn Quốc. Luật được xây dựng với nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, đảm bảo AI là công cụ phục vụ và không thể thay thế vai trò quyết định của con người. Điểm cốt lõi của Luật Trí tuệ nhân tạo bao gồm quản lý theo mức độ rủi ro, thiết lập cơ chế giám sát an toàn, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Luật cũng tập trung vào hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán và các nền tảng dùng chung để đảm bảo chủ quyền số. Một trong những điểm nhấn của luật là các hoạt động AI được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao nhất, hỗ trợ hình thành các chuỗi cung ứng công nghệ mũi nhọn và doanh nghiệp kỳ lân.

Ông Trần Văn Sơn chia sẻ thông tin về những điểm đáng chú ý của Luật Trí tuệ nhân tạo

Về Luật Chuyển đổi số, ông Trần Quốc Tuấn, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH-CN) cho biết, đây là một "luật khung" có vai trò kết nối, hệ thống hóa các quy định rời rạc từ các luật chuyên ngành trước đây để tạo ra bức tranh tổng thể về quốc gia số. Điểm mới đặc biệt của luật này là việc lần đầu tiên luật hóa các khái niệm về chuyển đổi số một cách thống nhất, tạo cơ sở để Nhà nước triển khai các chính sách hỗ trợ cụ thể.

Luật cũng xác lập một cam kết chính trị mạnh mẽ khi quy định dành tối thiểu 1% ngân sách nhà nước hàng năm cho chuyển đổi số. Luật Chuyển đổi số kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua 3 điểm then chốt. Thứ nhất là giảm chi phí tuân thủ, tái cấu trúc quy trình hành chính và mặc định tính điện tử hóa dữ liệu, giúp nhà đầu tư không phải đi lại nhiều cơ quan. Thứ hai là cho phép các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng an toàn pháp lý. Cuối cùng là kết nối nền tảng số quốc gia, cho phép khu vực tư nhân kết nối và sử dụng lại các khả năng của nền tảng số công, giúp doanh nghiệp "đứng trên vai người khổng lồ".

Ông Trần Quốc Tuấn thông tin về Luật Chuyển đổi số

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, năm 2025 là một năm đột phá về thể chế của ngành KH-CN với 10 luật và 23 nghị định, gần 70 thông tư được xây dựng, sửa đổi. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định, chưa năm nào tất cả các bộ, ngành, địa phương đều tập trung xây dựng các nền tảng số và cơ sở dữ liệu quốc gia mạnh mẽ như năm nay. Đối với các luật mới ban hành, Bộ KH-CN đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với Bộ Tư pháp để dự kiến ban hành 16 văn bản quy định chi tiết, đảm bảo không để xảy ra tình trạng "luật chờ nghị định". Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, xây dựng các cẩm nang tài liệu hướng dẫn công khai để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và áp dụng luật ngay khi có hiệu lực.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại họp báo

Năm 2026, Bộ KH-CN hướng tới đưa xếp hạng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam vào Top 65 thế giới; nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình lên 70%; bảo đảm 100% dịch vụ công thiết yếu ứng dụng AI; 100% cán bộ được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 100% bộ, ngành, địa phương đạt cấp độ 3 về quản trị dữ liệu. Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, Bộ KH-CN đặt mục tiêu doanh thu đạt 224 tỷ USD, xuất khẩu phần cứng điện tử đạt 199 tỷ USD, với 89.000 doanh nghiệp công nghệ số; thúc đẩy chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn; ban hành danh mục sản phẩm trọng điểm ưu đãi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu. Trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông, Bộ KH-CN đặt mục tiêu doanh thu bưu chính đạt 104.000 tỷ đồng, bảo đảm 100% điểm phục vụ bưu chính có kết nối Internet; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 90%…

TRẦN BÌNH