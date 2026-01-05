KH-CN và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy Khánh Hòa phát triển

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về khoa học - công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo nhằm tìm hướng đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HIẾU GIANG

Sáng 5-1, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “KH-CN và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại”.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: HIẾU GIANG

Hội thảo đã đánh giá thực trạng phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa thời gian qua; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới.

Qua đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH-CN và chuyển đổi số. Các giải pháp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống người dân dân; phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Có 3 nhóm nội dung chính được các đại biểu đặt ra: làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Khánh Hòa; đề xuất định hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, gắn với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và tăng cường liên kết vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết, tỉnh đang đứng trước nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội, Khánh Hòa cần tạo đột phá về tư duy, cơ chế, chính sách và năng lực thực thi; trong đó KH-CN và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Người dân trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG