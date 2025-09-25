Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc Hoa Kỳ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25-9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, ngày 15-9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cục Quản lý đại dương và khí quyển của Hoa Kỳ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Hoa Kỳ.

Quyết định này kéo theo nguy cơ dừng nhập khẩu các sản phẩm khai thác này vào Mỹ từ ngày 1-1-2026. Việc cân nhắc nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm ngàn ngư dân và người lao động của Việt Nam.

Người phát ngôn cũng cho biết, trong thời gian qua, với sự chỉ đạo của Chính phủ cùng với sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi làm việc với phía Hoa Kỳ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của ngư dân và doanh nghiệp hai nước.

BÍCH QUYÊN