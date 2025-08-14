Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không khách quan, chưa được kiểm chứng

bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Hoa Kỳ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 14-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ và bảo hộ công dân Việt Nam.

Theo đó, về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 12-8, bà Phạm Thu Hằng cho biết "lấy làm tiếc vì báo cáo chưa phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người. Đặc biệt, báo cáo tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Hoa Kỳ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

* Liên quan việc Nhật Bản bắt giữ 3 công dân Việt Nam với cáo buộc buôn lậu khoảng 1 tấn cần sa khô, vi phạm luật kiểm soát ma túy, bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu và xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, Việt Nam kiên quyết xử nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và sẵn sàng hợp tác cả trên kênh song phương và đa phương trong phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.

Trước đó, báo NHK đưa tin, Nhật Bản đã thu giữ khoảng 1 tấn cần sa khô trong 200 thùng carton trên một tàu chở hàng rời cảng Đà Nẵng và cập cảng Tokyo vào tháng 6. Cục Kiểm soát Ma túy thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã bắt giữ 3 công dân Việt Nam với cáo buộc liên quan.

BÍCH QUYÊN