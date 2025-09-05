Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục dành trọn trí tuệ, phẩm chất cao đẹp để hoàn thành trọng trách với đất nước

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ: 80 năm qua, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt như lá mùa thu, số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu ngón tay, lại đi qua chiều dài mấy chục năm chiến tranh với chồng chất gian lao khó nhọc… tới hôm nay, nền giáo dục đã có những thành tựu to lớn.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo trên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, lễ khai giảng năm nay được tổ chức trong sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của toàn dân đối với GD-ĐT: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD-ĐT; Quốc hội có Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; học sinh mầm non và phổ thông được miễn và hỗ trợ học phí; 248 trường nội trú, bán trú tại các xã biên giới được triển khai xây dựng; nhiều đối tượng được hỗ trợ bữa ăn trưa; các trường học phổ thông tổ chức dạy hai buổi trong ngày. Ngoài ra, nhiều chính sách mới mang tính đột phá phát triển đội ngũ nhà giáo được pháp điển hóa bằng luật Nhà giáo cùng nhiều chính sách mới khác.

“Lễ khai giảng và kỷ niệm hôm nay hơn là một sự kiện hay nghi lễ, đây chính là một hoạt động thể hiện tính thống nhất và tinh thần dân tộc trong giáo dục”, Bộ trưởng nêu.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: Tại thời khắc thiêng liêng này, chúng ta cùng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm biết ơn vô hạn, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ nhà giáo và học sinh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Hành trình 80 năm qua của ngành giáo dục được soi đường bởi tầm nhìn, tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ buổi đầu độc lập, Người đã không chỉ lo nâng cao dân trí, diệt ngay giặc dốt, mà quan trọng hơn là vực dậy dân khí, khích lệ ý chí, trao truyền sứ mệnh, trách nhiệm, tạo niềm cảm hứng to lớn cho lớp lớp những người trẻ tuổi.

Bộ trưởng chia sẻ, 80 năm qua, như một phép màu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt như lá mùa thu, số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu ngón tay, lại đi qua chiều dài mấy chục năm chiến tranh với chồng chất gian lao khó nhọc,… tới hôm nay, nền giáo dục đã có những thành tựu to lớn. Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của giáo dục và đào tạo.

So với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành giáo dục nước nhà còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn… Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy, những gì mà cả nước và ngành giáo dục đã làm được trong 80 năm qua thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích.

Khẳng định sự quan tâm, chăm lo của toàn Đảng, toàn dân dành cho giáo dục, Bộ trưởng hứa Bộ GD-ĐT cùng toàn ngành nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm và bề dầy thành tựu 80 năm, đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông đất nước, bắt tay vào triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới.

“Con đường phía trước rất dài, gánh mang trên vai rất nặng, mong toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên giáo dục và các em học sinh, sinh viên đã sáng tạo - cần sáng tạo hơn nữa, đã nỗ lực – cần nỗ lực hơn nữa, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các giới hạn của chính mình, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mới”, Bộ trưởng yêu cầu.

Đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần “Tôi là người Việt Nam” Tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 sáng 5-9, sinh viên Kiều Tuấn Định (Đại học Bách Khoa Hà Nội) đã vinh dự thay mặt 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại buổi lễ. Sinh viên Kiều Tuấn Định đại diện cho 26 triệu học sinh - sinh viên cả nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 Em chia sẻ, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng tám thành công và quốc khánh 2-9, kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025 - 2026, em cũng giống như hàng triệu bạn trẻ cả nước đang hào hứng, phấn khởi, tự hào và xúc động khi được tham dự sự kiện quan trọng này. “Em thấu hiểu sâu sắc rằng, để có ngày hôm nay, chúng em có được điều kiện thuận lợi và cơ hội rộng mở thì những ngày tháng qua, biết bao thế hệ đã tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh”, Kiều Tuấn Định chia sẻ. 80 năm qua, dân tộc ta đã đi từ xứ thuộc địa tới quốc gia độc lập, từ chia cắt đến thống nhất, từ bị cô lập đến trở thành đối tác chiến lược toàn diện của các nước lớn mạnh; 80 năm ấy là bản trường ca viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt, để hôm nay chúng em có thể đón năm học mới trong hòa bình độc lập và tự do. Thay mặt học sinh, sinh viên Việt Nam, em bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới thế hệ ông cha, các thầy các cô và các anh chị đã góp sức xây dựng một nước Việt Nam như ngày hôm nay. Em hiểu rõ sứ mệnh lớn lao ấy và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển đất nước gắn liền với công nghệ số, trong đó những vi mạch bán dẫn nhỏ bé hay những dòng lệnh AI chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai. “Em thấy rằng học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ Việt Nam”, Kiều Tuấn Định nói. Thời gian tới, khi thế hệ trẻ bước ra "biển lớn", em biết rằng, với cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và thương mại thế giới không khoan nhượng. Các em sẽ đối mặt với những thách thức mới không kém phần khốc liệt mà để chiến thắng, không chỉ có ý chí, quyết tâm, mà cần có trí tuệ và những năng lực mới theo yêu cầu thời đại. Theo Kiều Tuấn Định, nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, chúng em sẽ tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam, thế hệ trẻ sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần: “Tôi là người Việt Nam”. Kiều Tuấn Định mong các bạn học sinh phổ thông sớm chọn cho mình một hướng đi cho tương lai phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, để tất cả chúng ta cùng lớn lên cùng đất nước, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

PHAN THẢO