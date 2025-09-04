Lễ khai giảng “2 trong 1”

Bộ GD-ĐT cho biết, năm học mới này, cả nước có hơn 23 triệu học sinh, sinh viên. Ngày khai giảng 5-9 tới đây, học sinh cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm, kết nối trực tuyến.

Theo đó, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5-9, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), nghe phát biểu của Tổng Bí thư. Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và các luật sửa đổi trong lĩnh vực GD-ĐT.

Ngành giáo dục đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học mới, trong đó hàng đầu là tập trung thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT; hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và các quy định về quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngành cũng triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi; tiếp tục phát triển Chương trình giáo dục mầm non; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện theo quy định; thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục STEM/STEAM, giáo dục phát triển năng lực số, giáo dục sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI); chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thể chất, nghệ thuật... cho học sinh, sinh viên.

Song song đó, triển khai thực hiện tuyển dụng, sử dụng hết số biên chế giáo viên được giao giai đoạn 2022-2026; rà soát số giáo viên hiện có, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030, nhất là triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông và thực hiện phổ cập mẫu giáo cho trẻ em 3-5 tuổi. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp, huy động, hợp đồng các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống... cho học sinh phổ thông. Ngành cũng triển khai khẩn trương, hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

TPHCM: Chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão lũ trước năm học mới Ngày 3-9, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn hạn chế việc trang trí bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường trong lễ khai giảng năm học mới, tránh phô trương, lãng phí. Ngành GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức trong lễ khai giảng. Thay vào đó, các cơ sở giáo dục phát động phong trào ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra, khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do hậu quả tàn khốc của cơn bão số 4 và số 5 gây ra. THU TÂM - KHÁNH CHI

PHAN THẢO