Bộ VH-TT-DL có thẩm quyền thu hồi giải thưởng văn học

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350/2025/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích phát triển văn học, có hiệu lực từ 15-2-2026.

Nghị định khuyến khích cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng...

Nghị định tạo hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tác, quảng bá và phổ biến các giá trị văn học Việt Nam trong bối cảnh mới.

Theo Nghị định, phạm vi điều chỉnh bao gồm: hỗ trợ phát triển văn học; tổ chức trại viết, trại sáng tác; các cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học; giải thưởng văn học; hoạt động giới thiệu, quảng bá và phổ biến văn học trong nước và ngoài nước. Đây là bước hoàn thiện chính sách quan trọng, góp phần tạo động lực cho đời sống văn học phát triển bền vững, đa dạng và hội nhập.

Nghị định khẳng định vai trò của Nhà nước trong việc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia sáng tác văn học; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đồng hành, đầu tư cho phát triển văn học Việt Nam ở trong nước và quốc tế. Nhà nước hỗ trợ nguồn lực đối với các tác phẩm tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị khi được cấp có thẩm quyền giao, qua đó phát huy vai trò của văn học trong tuyên truyền, giáo dục và định hướng xã hội.

Có thêm chính sách hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, xuất bản và phổ biến các tác phẩm văn học có giá trị

Chính sách khuyến khích được cụ thể hóa thông qua việc tổ chức trại viết, trại sáng tác và các cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, trong đó ưu tiên hoạt động dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Việc phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ được xác định là nhiệm vụ lâu dài, tạo nền tảng cho sự kế tục và phát triển của văn học nước nhà. Cơ chế tôn vinh tác giả, tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật gắn với yêu cầu bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nhấn mạnh chính sách hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, xuất bản và phổ biến các tác phẩm văn học có giá trị; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển không gian sáng tạo. Tác phẩm được khuyến khích tiếp cận công chúng qua sách in, xuất bản phẩm điện tử, thư viện số và các nền tảng số, mở rộng khả năng lan tỏa trong và ngoài nước.

Nhà nước hỗ trợ các tác giả có tác phẩm được viết, sáng tác, dịch theo những chủ đề, đề tài cụ thể, bảo đảm giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần định hướng thẩm mỹ, hình thành nhân cách, đạo đức và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Cùng với chính sách khuyến khích, Nghị định quy định chặt chẽ việc dừng tổ chức hoạt động và thu hồi giải thưởng văn học. Theo đó, Bộ VH-TT-DL hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh có quyền yêu cầu dừng tổ chức trại viết, trại sáng tác, các cuộc thi và giải thưởng văn học khi hoạt động không thực hiện đúng quy định, với thời gian dừng không quá 3 tháng để khắc phục.

Bộ VH-TT-DL có thẩm quyền thu hồi giải thưởng văn học trong trường hợp không còn Ban tổ chức, hoặc khi tác giả cung cấp thông tin sai sự thật về tác phẩm, bản quyền, hay vi phạm pháp luật hình sự theo bản án có hiệu lực, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, minh bạch và uy tín của các hoạt động văn học.

VĨNH XUÂN