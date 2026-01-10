Thành lập 7 đoàn kiểm tra giá cả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thành lập 7 đoàn kiểm tra giá cả, cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ảnh: DMS

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, chiều 10-1, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ông Trần Hữu Linh vừa ký Quyết định số 07 về việc thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo quyết định, thời gian triển khai của các đoàn công tác kéo dài từ ngày 9-1 đến ngày 15-3, trong đó tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1-2026, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Quyết định cũng nêu rõ thành lập 7 đoàn công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm. Trong đó, Cục trưởng Trần Hữu Linh chủ trì đoàn kiểm tra tại Hà Nội và Đà Nẵng. Các đoàn còn lại do các Phó Cục trưởng trực tiếp phụ trách kiểm tra tại Bắc Ninh, Lâm Đồng; Thanh Hóa, Ninh Bình; TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau; Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị; Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh; Lạng Sơn, Lào Cai và Tuyên Quang.

Các đoàn kiểm tra thực tế tại một số điểm tập kết hàng hóa, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên. Đồng thời, các đoàn cũng sẽ khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới nhằm đánh giá tình hình lưu thông hàng hóa, công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại.

PHÚC HẬU