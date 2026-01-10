Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát lạm phát và ổn định giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ngày 10-1, Bộ Tài chính thông tin, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Khách mua rau củ quả tại siêu thị. Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị cập nhật tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau tết, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại vùng bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu, quan trọng có giá biến động lớn. Đồng thời, phải kịp thời tham mưu trình bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát mục tiêu.

Cục Quản lý giá cũng cần chủ động tham mưu bộ tổ chức triển khai công tác quản lý, điều hành giá theo thẩm quyền; phân tích dự báo diễn biến giá cả thị trường; xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026 và tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp.

Đối với Sở Tài chính các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn.

Cục Thống kê và Thống kê cấp tỉnh phối hợp cung cấp tình hình cung cầu, chỉ số giá thị trường cả nước và trên địa bàn trước, trong và sau tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân...

Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp tết; tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm...

Cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực kiểm soát chặt chẽ giá mua, bán hàng dự trữ quốc gia và các chi phí nhập, chi phí xuất cấp, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý; xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, chủng loại, số lượng, chất lượng và an toàn để đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán, các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... và góp phần hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước...

KBNN điều hành ngân quỹ Nhà nước đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước các cấp và các đơn vị giao dịch với KBNN.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

LƯU THỦY