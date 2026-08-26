Chính trị

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng

SGGPO

Ngày 26-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng năm 2026.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Hồ Hải cho biết, thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị, cập nhật có hệ thống các chủ trương, quy định mới của Đảng, đặc biệt là những quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, các học viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra ở các cấp.

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Cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng ﻿dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh: LÊ MINH

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức chuyên môn, lớp học hướng đến nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, phương pháp và kỹ năng thực hành của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, xem xét và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền và quy định của Đảng.

Sau lễ khai giảng, lớp học nghe đồng chí Vũ Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, đào tạo nghiệp vụ, cơ quan UBKT Trung ương báo cáo chuyên đề “kiểm soát tài sản, thu nhập”.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (26, 27 và 28-8) tại Học viện Cán bộ TPHCM.

VĂN MINH

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