Lòng dân cùng một hướng

Cách đây 81 năm, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã cùng cả nước nhất tề đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám với khí thế ngút trời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của dân tộc. Từ đây, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng của lòng dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây được xem là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình, có tầm vóc thời đại, cổ vũ các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Phi đội máy bay trực thăng bay qua khu vực Bến Bạch Đằng (TPHCM) trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: THANH CHIÊU

Theo lời dạy của Bác Hồ, 81 năm qua, nhân dân ta đã “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với ý chí kiên cường, người dân Sài Gòn đã cùng đồng bào Nam bộ đi trước về sau trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Mặc dù, có những lần Đảng bộ phải chịu những tổn thất lớn nhưng phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân do Đảng trực tiếp lãnh đạo đã kịp thời được củng cố và phát triển, ghi dấu ấn đậm nét vào những thời khắc lịch sử cùng cả nước. Sài Gòn đã trở thành điểm hẹn của ngày vui thống nhất non sông.

Trong kỷ nguyên thống nhất đất nước và đổi mới phát triển, TPHCM giữ vai trò tiên phong, đóng góp quan trọng vào đường lối đổi mới của Đảng. Vượt lên những thử thách khốc liệt của thời kỳ bị bao vây cấm vận, chiến tranh ở hai đầu biên giới và cơ chế quan liêu bao cấp không còn phù hợp, người dân thành phố mang tên Bác với niềm tin vào tương lai, với tinh thần năng động, sáng tạo đã cùng lãnh đạo “xé rào”, “cứu đói” cho dân và cứu lấy hoạt động sản xuất của một trung tâm công nghiệp, triển khai nhiều mô hình phù hợp trên các lĩnh vực phân phối lưu thông, tài chính, ngân hàng...

40 năm của công cuộc đổi mới, TPHCM luôn thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế, có tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, góp phần đưa đất nước vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng cao. Trong hành trình đổi mới, người dân TPHCM luôn đồng lòng cùng nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, làm cho diện mạo thành phố thay đổi từng ngày theo hướng văn minh, hiện đại, từ những việc làm ý nghĩa như hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự trị an, chăm lo đời sống cộng đồng, cùng nhau xóa đói giảm nghèo, cùng nhau làm đẹp thêm phẩm chất người thành phố - năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Bài học lịch sử cho thấy, từ khi có Đảng, sự lãnh đạo của Đảng và lòng dân là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại hội XIV của Đảng đã xác định các mục tiêu vươn tới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là rất cao. Đó không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của 5,6 triệu đảng viên mà còn là khát vọng của toàn dân tộc.

Một dân tộc đã một lòng theo Đảng từ khi Đảng có 5.000 đảng viên làm nên Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ấy sẽ tiếp tục theo Đảng và sức mạnh sẽ nhân lên khi toàn Đảng, toàn dân cùng phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp, vì lợi ích nhân dân để lập nên kỳ tích mới, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Nhiều yêu cầu của phát triển như đổi mới mô hình tăng trưởng, đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm, nâng cao hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… đang đòi hỏi các cấp phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực quản trị hiện đại. Cùng với đó, đòi hỏi các cấp lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, xử lý nhanh những vấn đề đặt ra, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, chuyển bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức làm việc thực chất theo tinh thần phục vụ dân sẽ phát huy được sức mạnh lòng dân.

Trên tinh thần ấy, trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nhất định sẽ có đóng góp xứng đáng, nhất là khi có khuôn khổ pháp lý mở đường cho sự phát triển của một siêu đô thị. Khi lòng dân cùng một hướng, sự nghiệp lớn nhất định sẽ thành công.

PHẠM PHƯƠNG THẢO, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM