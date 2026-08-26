Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Rừng Sác

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026), đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ, xã Cần Giờ.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác. Ảnh: T.L.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các thành viên trong đoàn đến từng phần mộ thắp hương, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang.

Tiếp đó, đoàn đến Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh trên vùng đất Rừng Sác trong những năm tháng chiến tranh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy dâng hương các phần mộ Anh hùng liệt sĩ ﻿tại Nghĩa trang Rừng Sác. Ảnh: T.L.

Rừng Sác là địa bàn chiến đấu đặc biệt của lực lượng Đặc công Rừng Sác trong kháng chiến chống Mỹ. Giữa vùng sông nước, rừng ngập mặn, các chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, chiến đấu và lập nhiều chiến công, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoạt động dâng hương là dịp để các đại biểu tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về những hy sinh, mất mát của cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ. Ảnh: T.L.

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CẨM NƯƠNG