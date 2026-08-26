Triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị: Hành động ngay, làm thật, hiệu quả thật

Phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị , Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa, có thể tạo chuyển biến lớn và bước nhảy vọt cho sự phát triển của thành phố nếu chuẩn bị đầy đủ và hành động quyết liệt. Do đó, mỗi ngày phải có công việc được giải quyết, có sản phẩm cụ thể, làm thật và hiệu quả thật.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 26-8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quán triệt các nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 22-CT/TU của Thành ủy TPHCM về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị (Chỉ thị 22); kế hoạch của UBND TPHCM về triển khai thi hành luật; phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị với tỷ lệ rất cao, thể hiện sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành trong cả nước đối với sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới; đồng thời đặt kỳ vọng lớn vào sự phát triển của thành phố. Ngay trong ngày luật được thông qua (24-8), Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU. Ngày 25-8, UBND TPHCM ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật.

Chủ động, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả

Thông tin các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 22, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, thống nhất của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương với thành phố và giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Bằng khen đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc tổ chức thi hành luật phải chủ động, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Đồng thời, quán triệt nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả"; gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đó là yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ quản lý tiền kiểm sang kiến tạo phát triển và hậu kiểm; khai thác tối đa các không gian phát triển mới, như không gian biển, không gian ngầm, không gian trên cao, trung tâm thương mại tự do, logistics và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, tính khả thi cao và đặc biệt không để khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực. “Ngay sau khi luật được ban hành, có hiệu lực, thành phố phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai”, đồng chí Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Một điểm đặc biệt của Luật Phát triển đô thị là thành phố được ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai luật trên địa bàn TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đây là yêu cầu rất lớn, đòi hỏi các cơ quan phải hành động khẩn trương, đồng bộ, đúng thẩm quyền, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai Luật Phát triển đô thị, xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Nhóm thứ nhất là quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. UBND TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tuyên truyền sâu rộng, đa dạng hình thức, gắn với triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; chủ động định hướng dư luận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhóm nhiệm vụ thứ hai, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Thời gian qua, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng, chuẩn bị cơ bản các dự thảo văn bản để triển khai luật. Theo kế hoạch, HĐND TPHCM sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết trong kỳ họp gần nhất, trong tháng 9 sẽ thông qua toàn bộ các nội dung còn lại, bảo đảm khi luật có hiệu lực từ ngày 1-10 thì các văn bản dưới luật cũng được ban hành đồng bộ.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là tổ chức thi hành các thẩm quyền được giao, chủ động tham mưu các văn bản cá biệt, đưa nhanh các cơ chế đặc thù, vượt trội vào thực tiễn quản lý đô thị để giải phóng nguồn lực đất đai, tài chính và tổ chức bộ máy, con người. Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ, khối lượng văn bản phải chuẩn bị rất lớn, gồm 168 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó có 117 nghị quyết của HĐND TPHCM, 48 quyết định của UBND TPHCM và 3 quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM. Riêng tại kỳ họp gần nhất, HĐND TPHCM sẽ xem xét thông qua 70 nghị quyết.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết trước ngày 29-8 để trình kỳ họp HĐND TPHCM sắp tới; các dự thảo quyết định hoàn thành trước ngày 5-9. Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nào thì sở, ngành thành phố tham vấn với bộ, ngành quản lý lĩnh vực đó. Công tác thẩm định thực hiện từ ngày 17-9 đến ngày 21-9; việc xin ý kiến các cơ quan Đảng trước khi thông qua HĐND thành phố được thực hiện từ ngày 19-9 đến ngày 23-9.

Để bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc các sở chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ và chất lượng dự thảo nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND TPHCM và Sở Tư pháp ngay từ đầu.

Sở Tư pháp được giao lập tiến độ, sơ đồ Gantt, đôn đốc, theo dõi hàng tuần và báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND TPHCM để chỉ đạo kịp thời. Sở Nội vụ theo dõi trách nhiệm người đứng đầu, tham mưu khen thưởng kịp thời đối với các sở, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ về chất lượng và thời gian.

Làm thật và hiệu quả thật

Phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Quốc hội đã trao cho thành phố “chìa khóa thể chế” với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có chỉ đạo sâu sát, toàn diện, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để thành phố bứt phá, vấn đề còn lại là hành động ngay.

“Đợt thi đua với tinh thần quyết tâm, đồng hành. Đã đồng hành thì phải có kết quả, đã có nhiệm vụ thì phải hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng”, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, trọng tâm của đợt thi đua là khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Đồng thời, rà soát, tháo gỡ ngay những điểm nghẽn, vướng mắc; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, không để tình trạng luật có hiệu lực nhưng cơ chế thực hiện vẫn phải chờ đợi làm lỡ cơ hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, 30 ngày đêm là khoảng thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa, có thể tạo chuyển biến lớn và bước nhảy vọt cho sự phát triển của TPHCM nếu thành phố chuẩn bị đầy đủ và hành động quyết liệt. Do đó, mỗi ngày phải có công việc được giải quyết, có sản phẩm cụ thể; mỗi nhiệm vụ phải có tiến độ; mỗi cơ quan, đơn vị phải có sản phẩm cụ thể; thi đua không phải để lấy thành tích, mà để tạo kết quả, để hành động thật, làm thật và hiệu quả thật.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tin tưởng với truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, toàn hệ thống chính trị thành phố sẽ đồng tâm, hợp lực, quyết tâm cao hơn, hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, tổ chức thi hành thắng lợi Luật Phát triển đô thị, đưa các cơ chế, chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Qua đó, tạo động lực, không gian mới để phát triển, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, kỳ vọng của Trung ương và các thế hệ đi trước.

“Tôi kêu gọi toàn thành phố quyết tâm cao, hành động nhanh, phối hợp đồng bộ, thực hiện quyết liệt và có kết quả cụ thể và ngay từ hôm nay chúng ta cùng nhau hành động”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Dịp này, 35 tập thể có thành tích đóng góp trực tiếp, tích cực vào quá trình xây dựng dự án Luật Phát triển đô thị được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - VĂN MINH - MAI HOA