Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 26-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ﻿dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch ﻿Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chụp ảnh lưu niệm dưới Tượng đài Chủ tịch ﻿Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch ﻿Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần - kiệm - liêm - chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong người chiến sĩ cách mạng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em và bạn bè quốc tế.

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