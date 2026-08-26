Chính trị

Đoàn đại biểu TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

SGGPO

Sáng 26-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TPHCM), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026).

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Các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo các địa phương.

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Các đại biểu dâng hương tại lễ viếng

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

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Đại biểu dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ

Sau lễ viếng, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

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