Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 26-8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026), Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây).

Tại đây, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn thành tâm dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược là nơi ghi danh 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ lớn nhất tại TPHCM, được xây dựng giữa vùng "tam giác sắt" trên mảnh đất địa đạo Củ Chi.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp 2-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tiếp đó, đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông).

Đoàn đại biểu TPHCM viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại các nghĩa trang, các đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ; nguyện tiếp tục nỗ lực học tập, cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

NGUYỄN TÂN - NGÔ BÌNH