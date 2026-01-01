Văn hóa - Giải trí

Bữa tiệc âm nhạc, thời trang đa sắc "Chào năm mới 2026"

Trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ 2025 và năm mới 2026, chương trình nghệ thuật "Chào năm mới" mang đến một bữa tiệc "nghe - nhìn" thăng hoa khi kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và thời trang, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ, các hoa hậu, á hậu, nam vương nổi tiếng.

Đông đảo nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật "Chào năm mới"

Chào năm mới lên sóng trên kênh THVL1 lúc 23 giờ 15 tối 31-12 với chủ đề “Khúc xuân hội tụ” đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc với 2 chương: “Việt Nam trong tôi”, “Đón mùa xuân mới”. Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, chương trình là bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được kết nối hài hòa cùng hơi thở đương đại.

Chương đầu tiên “Việt Nam trong tôi” là bản hòa ca ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam với những sáng tác quen thuộc. Khán giả được nghe lại Việt Nam quê hương tôi qua giọng ca trầm ấm của Hồ Trung Dũng, hay Tôi yêu do Thanh Ngọc thể hiện.

Ca sĩ Thanh Ngọc

Điểm nhấn là phần ca tân cổ đầy lắng đọng Thương quá Việt Nam quy tụ hai giọng ca Điền Trung, Thanh Thảo kết hợp Ngô Thái Ngân, Quách Phú Thành, đã tạo nên một bức tranh âm nhạc vừa truyền thống, vừa hơi thở thời đại.

Không khí chương trình thêm sôi nổi qua tiết mục Bài ca Việt Nam của nhóm 3789 hay Sức mạnh Việt Nam do Lưu Hiền Trinh, Phú Luân, Tuấn Ngọc, Hera Ngọc Hằng, Quế Anh trình diễn.

Điền Trung, Thanh Thảo kết hợp Ngô Thái Ngân, Quách Phú Thành
Các ca sĩ, hoa - á hậu thể hiện ca khúc "Sức mạnh Việt Nam"

Trong chương “Đón mùa xuân mới”, khán giả được hòa mình vào không khí sôi nổi, rộn ràng với những giai điệu trẻ trung, hiện đại. Từ liên khúc Hoa cỏ mùa xuân - Sớm nay mùa xuân của Phan Như Thùy và Ngô Thái Ngân, đến màn kết hợp của Jack Long và Á hậu La Ngọc Phương Anh trong Qua cầu rước em. Hoa hậu Quế Anh, Yến Nhi và ca sĩ Lưu Hiền Trinh tam ca Nàng Xuân.

Xen kẽ trong dòng chảy sôi động ấy, sự xuất hiện của Cẩm Ly với bản hit Phố hoa đã đưa khán giả trở về thời thanh xuân tươi đẹp.

Cẩm Ly
Jack Long và Á hậu La Ngọc Phương Anh

Bên cạnh âm nhạc, Chào năm mới 2026 còn giới thiệu đến khán giả phần trình diễn thời trang với BST “Thanh xuân” đến từ NTK Phạm Đăng Anh Thư.

TIỂU TÂN

