Khoa học công nghệ

Xây dựng rõ quy chuẩn liên quan dự án nhà máy điện hạt nhân

SGGP

Chiều 12-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo.

Thông tin tại phiên họp cho thấy, đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đến thời điểm này Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác ký kết và phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ với phía Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện nhân Ninh Thuận 1, phấn đấu hoàn thiện trong quý 1-2026.

M1 d.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: TTXVN

Đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2, thời gian tới Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ triển khai làm việc với các đối tác, đồng thời chủ động hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 2-2026.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị rà soát, hoàn thiện báo cáo trình cấp thẩm quyền về Hiệp định liên Chính phủ với Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện nhân Ninh Thuận 1 với tinh thần dễ hiểu; báo cáo rõ kết quả đàm phán với đối tác nước ngoài, nhất là phương án về nhà thầu. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ KH-CN xây dựng rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân.

LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Hiệp định liên chính phủ Ninh Thuận 1 Nhà máy điện nguyên tử Bộ KH-CN Tập đoàn Công nghiệp Nghiên cứu tiền khả thi Nhà máy điện Phiên họp Liên bang Nga Phạm Minh Chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn