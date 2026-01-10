Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi sẽ đến tết cổ truyền dân tộc ta, ngay lúc này, trên đường Mai Chí Thọ, không khi Tết như đã rất cận kề, khi các vườn kiểng tại đây nhập liên tục các loại cây kiểng chưng tết, và đặc biệt trong số này, đó là bưởi diễn. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu cực đoan nên nguồn hàng đã khan hiếm hơn, tiểu thương phải tìm và chọn bưởi kỹ càng hơn đẻ đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân Thành phố. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bài viết “Bưởi Diễn tiến Nam: Nguồn hàng khan hiếm, tiểu thương nhọc nhằn săn tìm” từ phóng viên Tam Nguyên để nhìn có cái nhìn đa chiều hơn về vụ bưởi diễn phục vụ chơi Tết năm nay tại TPHCM.

TAM NGUYÊN