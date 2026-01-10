Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Bưởi Diễn tiến Nam: Nguồn hàng khan hiếm, tiểu thương nhọc nhằn săn tìm

SGGPO

Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 1 (tức gần cuối tháng 11, âm lịch), các tiểu thương trên đường Mai Chí Thọ đã bắt đầu có những xe chở bưởi Diễn – đặc sản của vùng đất Hưng Yên vào TPHCM đón Tết.

0:00 / 0:00
0:00

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi sẽ đến tết cổ truyền dân tộc ta, ngay lúc này, trên đường Mai Chí Thọ, không khi Tết như đã rất cận kề, khi các vườn kiểng tại đây nhập liên tục các loại cây kiểng chưng tết, và đặc biệt trong số này, đó là bưởi diễn. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu cực đoan nên nguồn hàng đã khan hiếm hơn, tiểu thương phải tìm và chọn bưởi kỹ càng hơn đẻ đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân Thành phố. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bài viết “Bưởi Diễn tiến Nam: Nguồn hàng khan hiếm, tiểu thương nhọc nhằn săn tìm” từ phóng viên Tam Nguyên để nhìn có cái nhìn đa chiều hơn về vụ bưởi diễn phục vụ chơi Tết năm nay tại TPHCM.

TAM NGUYÊN

Từ khóa

bưởi diễn bưởi tiến vua đường mai chí thọ tết âm lịch

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn