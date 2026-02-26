Đa phương tiện

Podcast bản tin chiều 26-2: Chậm nhất đến ngày 22-3, TPHCM công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND

SGGPO

Podcast bản tin chiều 26-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bầu cử sớm trên biển tại Vùng 2 Hải quân; Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội; Chậm nhất đến ngày 22-3, TPHCM công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND; Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ ngày 26-2; Khởi tố người đàn ông đậu ô tô “khóa đầu, khóa đuôi” ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh; Chồng mưu sát vợ rồi dựng hiện trường giả.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

