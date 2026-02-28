Podcast bản tin chiều 28 -2: Thông tin chính thức vụ tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống

Đa phương tiện

Podcast bản tin chiều 28 -2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM kiện toàn Ủy ban bầu cử thành phố; PGS-TS Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; Một cựu giám đốc chiếm đoạt 2 triệu USD khi được nhờ "chạy" cho đoàn kiểm tra; Sở VH-TT Hà Nội thông tin về trường hợp tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống; Bắt 3 đối tượng giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản người đi đường.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

