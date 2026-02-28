Podcast tin trưa 28-2: Nắng nóng diện rộng, Hà Nội có thể chạm ngưỡng 34 độ C

Bản tin trưa 28 -2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Sáng cuối tuần, giá vàng bật tăng 3 - 3,3 triệu đồng/lượng; Từ ngày 3-3, phía Bắc chuyển rét trở lại; Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long; Lật thuyền khi đi xem đua ghe, 2 mẹ con tử vong; Tạm giữ đối tượng kẹp cổ, hành hung tài xế taxi; TPHCM: 6 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.